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¿Cuánto cuesta ir a la gran final del fútbol colombiano? Estos son los precios para el partido de vuelta

Atlético Nacional hizo públicos los precios de la boletería para el partido de vuelta ante Junior de Barranquilla en la gran final del fútbol colombiano. Los Verdolagas le dan prioridad a los abonados y a quienes compraron boleta para la semifinal ante Tolima.

  • Andrés Felipe Román marcó gol en la última final que disputó Atlético Nacional por liga. FOTO: X NACIONALOFICIAL
    Andrés Felipe Román marcó gol en la última final que disputó Atlético Nacional por liga. FOTO: X NACIONALOFICIAL
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Ya se conocen los precios de la boletería para el partido de vuelta de la gran final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Hay entradas sueltas desde $130.000 hasta $656.000, todo depende de la localidad. Los abonados recibieron un correo para recargar y adquirir su entrada desde el 26 de mayo hasta el 1 de junio a las 11:59 a.m., si no aseguran su puesto antes del mediodía del 1 de junio, la silla va a boletería suelta.

Para quienes compraron entradas para la semifinal también hay prioridad. Ellos podrán comprar la misma cantidad de boletas que adquirieron para el compromiso ante Deporte Tolima desde el 27 de mayo hasta el 1 de junio, también hasta las 11:59 a.m., sin embargo, esto ha levantado polémica en redes sociales, ya que para algunos, el beneficio debería ser solo para los abonados.

Lo cierto es que a partir del 1 de junio a las 12:00 p.m. saldrá la boletería para el público en general. El proceso de compra se hace a través del portal web tribunaverde.com, sitio oficial de venta de boletas de Atlético Nacional. Posterior a la compra, se deben mandar las entradas adquiridas a un perfil de Quentro, una plataforma que emplea Atlético Nacional desde el segundo semestre de 2025.

Los precios para la final de vuelta son los siguientes:

Sur, Norte y Gramilla: $78.000 para abonados, $90.000 para quienes compraron boleta en la semifinal y $130.000 para el público en general.

Oriental Baja: $125.000 para abonados, $144.000 para quienes compraron boleta en la semifinal y $207.000 para el público en general.

Oriental Alta: $146.000 para abonados, $168.000 para quienes compraron boleta en la semifinal y $244.000 para el público en general.

Occidental Baja: $236.000 para abonados, $272.000 para quienes compraron boleta en la semifinal y $394.000 para el público en general.

Occidental Alta: $258.000 para abonados, $297.000 para quienes compraron boleta en la semifinal y $430.000 para el público en general.

Platea: $392.000 para abonados, $451.000 para quienes compraron boleta en la semifinal y $656.000 para el público en general.

El partido entre el Verde Paisa y el equipo Tiburón está programado para el próximo 8 de junio a las 5:00 p.m. En el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El Rey de Copas busca su estrella número 19 mientras que Junior anhela su título número 12 en la primera división del fútbol colombiano.

Lea también: Atlético Nacional vs. Junior: ¿Cuál es la plantilla más costosa de la final de la Liga BetPlay?

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