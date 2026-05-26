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Atlético Nacional vs. Junior: ¿Cuál es la plantilla más costosa de la final de la Liga BetPlay?

La serie pone cara a cara a dos de las tres nóminas más poderosas e influyentes del mercado nacional, lideradas por el talento de Cristian “Chicho” Arango y la juventud de Joel Canchimbo. El dinero no juega, pero pesa.

  • Cristian “Chicho” Arango, experimentado jugador de Nacional, y Joel Canchimbo, juvenil de exportación en Junior. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Cristian “Chicho” Arango, experimentado jugador de Nacional, y Joel Canchimbo, juvenil de exportación en Junior. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 2 horas
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Los jugadores de Atlético Nacional retornaron a prácticas este martes en la sede deportiva de Guarne, en el oriente antioqueño, luego de disfrutar de un descanso los días domingo y lunes tras asegurar su clasificación a la gran final de la Liga BetPlay 1 de 2026.

Tras ganarle la llave de semifinales al Deportes Tolima, los verdolagas ahora están concentrados en preparar los duelos frente a Junior. El compromiso de ida será el próximo martes 2 de junio a las 7:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, debido a que el Metropolitano Roberto Meléndez se encuentra en reparación. El encuentro definitivo se cumplirá el lunes festivo 8 de junio a las 5:00 p.m. en el Atanasio Girardot.

InfogrÃ¡fico
Atlético Nacional vs. Junior: ¿Cuál es la plantilla más costosa de la final de la Liga BetPlay?

Lea aquí: Nacional y Junior vuelven a una final: una rivalidad marcada por noches históricas y la inolvidable definición de 2004

Aparte de que verdolagas y tiburones son los elencos de mejor rendimiento en el acumulado del año en el torneo local —los paisas con 52 puntos y los costeños con 41—, ambos clubes lideran los primeros lugares del ranquin de cotización en el mercado, según la página especializada Transfermarkt.

Nacional ocupa el primer lugar con una plantilla valorada en 22.53 millones de euros (M€), en tanto que Junior es tercero con un costo de 16.70 M€. En la segunda casilla aparece el América de Cali (16.75 M€), que por un estrecho margen supera a los barranquilleros. Independiente Medellín (14.85 M€) y Deportivo Cali (13.30 M€) completan el top-5 del balompié colombiano.

¿Qué jugadores valen más?

A nivel individual, Atlético Nacional cuenta con los dos futbolistas más cotizados de los 20 equipos que participan en la liga y, por ende, de la serie final: Cristian “Chicho” Arango (4 M€, 1°) y Juan Manuel Rengifo (2.5 M€, 2°). Además de ellos, Jorman Campuzano (2 M€, 5°), Alfredo Morelos (2 M€, 6°) y Simón García (1.5 M€, 10°) aparecen en el selecto grupo de los diez primeros.

Por los lados de Junior, el juvenil Joel Canchimbo es el jugador de más valor (2 M€, 8°) y el único de su elenco en ese escalafón. El siguiente en el cuadro tiburón es Cristian Barrios, tasado en 1.4 M€ (casilla 20°).

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Sin embargo, como el factor económico no es lo único que determina al ganador, hay que señalar que Junior cuenta en su nómina con deportistas de mucha experiencia como Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel. Ellos, al igual que Alfredo Morelos, William Tesillo y Edwin Cardona en el cuadro paisa, serán determinantes en la definición de la primera estrella del año 2026 y en la entrega del primer tiquete de clasificación a la Copa Libertadores de 2027.

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