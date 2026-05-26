Atlético Nacional vs. Junior: ¿Cuál es la plantilla más costosa de la final de la Liga BetPlay?

Los jugadores de Atlético Nacional retornaron a prácticas este martes en la sede deportiva de Guarne, en el oriente antioqueño, luego de disfrutar de un descanso los días domingo y lunes tras asegurar su clasificación a la gran final de la Liga BetPlay 1 de 2026.
Tras ganarle la llave de semifinales al Deportes Tolima, los verdolagas ahora están concentrados en preparar los duelos frente a Junior. El compromiso de ida será el próximo martes 2 de junio a las 7:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, debido a que el Metropolitano Roberto Meléndez se encuentra en reparación. El encuentro definitivo se cumplirá el lunes festivo 8 de junio a las 5:00 p.m. en el Atanasio Girardot.