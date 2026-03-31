Clasificado, pero exigido: Nacional se mide a Cúcuta bajo la lupa: ¿a qué horas y dónde verlo?

Atlético Nacional vuelve a escena este miércoles a las 8:30 p.m., cuando reciba a Cúcuta Deportivo en el estadio Atanasio Girardot, en duelo correspondiente a la Liga BetPlay-I y con transmisión de Win Sports+. Aunque el conjunto verdolaga ya aseguró su clasificación anticipada a los playoffs, el partido se presenta como una oportunidad clave para mejorar en lo futbolístico y responder a las exigencias de su hinchada. El equipo dirigido por Diego Arias atraviesa un momento positivo en cuanto a resultados, con un rendimiento del 76,9 %, cifra que lo mantiene como uno de los protagonistas del campeonato. Sin embargo, desde la tribuna persisten dudas sobre el funcionamiento colectivo, un aspecto que el cuerpo técnico buscará afinar en esta recta final de la fase regular.

“Todos los partidos sirven para mejorar; más allá del resultado, ganes o pierdas, hay que estar mejorando constantemente”, dijo el técnico Diego Arias previo a este compromiso y tras la victoria en Pasto, que le permite al conjunto verde seguir como líder, con un partido menos. Además, estos compromisos le sirven para llegar más sólido a la instancia definitiva del torneo. Un historial favorable Nacional llega con una clara superioridad reciente frente al conjunto motilón. No pierde ante Cúcuta desde el 14 de septiembre de 2019, cuando cayó 3-2 en Medellín. Desde entonces, se han enfrentado en tres ocasiones más, todas con victoria verdolaga, incluyendo los duelos del semestre pasado: un triunfo 1-0 en Medellín y una contundente goleada 3-0 en el estadio General Santander. En el historial general, la ventaja también es para el equipo antioqueño. En 191 enfrentamientos por Liga, Nacional suma 84 victorias, frente a 48 de Cúcuta y 59 empates. Además, los verdes han marcado 300 goles contra 222 del rival. Nómina con novedades Para este compromiso, Nacional tendrá algunas variantes importantes. Regresa William Tesillo tras cumplir sanción, pero no podrá contar con Andrés Román, Milton Casco y Alfredo Morelos, todos ausentes por acumulación de tarjetas amarillas. Ante la baja de Morelos, el encargado de liderar el ataque sería Cristian “Chicho” Arango, quien tendría una nueva oportunidad como titular. En las bandas, Cristian Uribe ocuparía el sector derecho, mientras que Samuel Velásquez se perfila por el costado izquierdo.

¿Alcanzará para nuevo récord? Con la clasificación ya asegurada, uno de los interrogantes es si Nacional puede ir por el récord de puntos en torneos cortos. Sin embargo, las matemáticas juegan en contra. Al equipo le restan 18 puntos en disputa, lo que le permitiría llegar a un máximo de 48 unidades si gana todos sus partidos, quedándose a uno del récord histórico de 49 puntos, conseguido por el propio club en la Liga Águila II-2017. Más allá de las cifras, el reto inmediato para Nacional será mostrar una mejor versión futbolística y consolidar su idea de juego, pensando en unos cuadrangulares donde el margen de error será mínimo.