Clasificado, pero exigido: Nacional se mide a Cúcuta bajo la lupa: ¿a qué horas y dónde verlo?

Atlético Nacional vuelve a escena este miércoles a las 8:30 p.m., cuando reciba a Cúcuta Deportivo en el estadio Atanasio Girardot, en duelo correspondiente a la Liga BetPlay-I y con transmisión de Win Sports+. Aunque el conjunto verdolaga ya aseguró su clasificación anticipada a los playoffs, el partido se presenta como una oportunidad clave para mejorar en lo futbolístico y responder a las exigencias de su hinchada.
El equipo dirigido por Diego Arias atraviesa un momento positivo en cuanto a resultados, con un rendimiento del 76,9 %, cifra que lo mantiene como uno de los protagonistas del campeonato. Sin embargo, desde la tribuna persisten dudas sobre el funcionamiento colectivo, un aspecto que el cuerpo técnico buscará afinar en esta recta final de la fase regular.