Atención: Cambió la fecha del partido de despedida de la Selección Colombia ante Costa Rica en Bogotá

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el partido de despedida de la Selección antes de viajar al Mundial de Norteamérica, sufrió una modificación, cambió de día.
El partido de despedida no se realizará el 29 de mayo como estaba previsto inicialmente, sino que se corre para el primero de junio, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
De acuerdo con lo expuesto en el comunicado, la Federación informó que, el duelo contra Costa Rica fue reprogramado para el primero de junio y eso le permitirá al cuerpo técnico de la Selección Colombia contar con todos los jugadores convocados.