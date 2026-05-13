Atención: Cambió la fecha del partido de despedida de la Selección Colombia ante Costa Rica en Bogotá

De acuerdo con lo expuesto en el comunicado, la Federación informó que, el duelo contra Costa Rica fue reprogramado para el primero de junio y eso le permitirá al cuerpo técnico de la Selección Colombia contar con todos los jugadores convocados.

El partido de despedida no se realizará el 29 de mayo como estaba previsto inicialmente, sino que se corre para el primero de junio, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el partido de despedida de la Selección antes de viajar al Mundial de Norteamérica, sufrió una modificación, cambió de día.

En el comunicado, la Federación expone que “de acuerdo con la planificación inicial del cuerpo técnico, el 1 de junio era la fecha ideal para la realización del compromiso ante Costa Rica. Sin embargo, debido a distintos compromisos institucionales y operativos de las autoridades de la ciudad, se definió que por cuestiones logísticas la fecha del encuentro sería programada para el 29 de mayo, tal como fue informado de manera oportuna por la FCF”.

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Pero esta decisión se cambió este miércoles, cuando, “contando nuevamente con la continua colaboración y diligente articulación entre los diferentes actores públicos y privados involucrados en la organización de un evento de semejante envergadura, el partido se reprograma para el lunes 1 de junio. Esta decisión permitirá al cuerpo técnico contar con la totalidad de los jugadores convocados dentro de las fechas previstas, y a la afición disfrutar y despedir a todas las figuras de nuestra Selección Colombia”.

La Federación aclaró que el cronograma de venta de boletería no tendrá ninguna modificación y las fechas de venta exclusiva y público general se mantienen vigentes.

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Finalmente, los directivos de la Federación expresaron su reconocimiento a las autoridades locales y a la Policía Nacional por su disposición y apoyo para hacer posible la modificación.

Hay que recordar que el técnico Néstor Lorenzo ya entregó la lista larga de 55 jugadores que tendrían que estar disponibles para el Mundial, aunque los nombres no se dieron a conocer oficialmente.

La Selección se debe concentrar a partir del domingo 17 de mayo para empezar los trabajos con miras a lo que será su presentación en el Mundial.