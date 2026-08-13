Nacional y Medellín dan ejemplo: sus jugadores salen a las calles a recibir donaciones y alientan la solidaridad

Los futbolistas de los dos principales equipos de Antioquia han utilizado su imagen y el cariño que reciben de los hinchas para promover campañas de solidaridad y motivar a la ciudadanía a ayudar a quienes más lo necesitan.

En momentos de dificultad, pocas cosas tienen tanta fuerza como el ejemplo de quienes son referentes para miles de personas. Por eso, el papel que han asumido jugadores y entrenadores de Independiente Medellín y Atlético Nacional para apoyar a los damnificados por el terremoto merece ser destacado.

En Independiente Medellín, el capitán del equipo se puso al frente de la recepción de donaciones junto con Daniel Cataño, Jeison Medina y otros integrantes del plantel. Las imágenes y videos de los jugadores colaborando con la campaña fueron compartidos a través de las redes sociales, ayudando a amplificar el llamado a la solidaridad.

En Atlético Nacional también hubo una respuesta inmediata. René Higuita, uno de los grandes ídolos en la historia del club, invitó a los hinchas a sumarse a las ayudas. A él se unieron jugadores como Juan Manuel Zapata y Andrés Román, además de varias integrantes del plantel femenino, quienes también hicieron llamados para respaldar a las familias afectadas.

El técnico verdolaga, Lucas González, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo y recordar que, aunque muchas situaciones escapan al control de las personas, sí existe la posibilidad de decidir cómo responder ante una tragedia.

“Toda la fuerza del mundo a todas las familias afectadas por el terremoto. Desafortunadamente no controlamos todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo responder para ayudar ante situaciones como esta”, manifestó el entrenador.

En el DIM, Amaranto Perea también se refirió en diferentes entrevistas a la situación y pidió que la comunidad no sea indiferente ante las necesidades de los damnificados.

“Vamos a ayudar, hay gente que no tiene nada. Es un momento sensible para pensar lo que debemos hacer. Es lamentable”, expresó el entrenador del conjunto rojo.

Más allá de los colores y de la rivalidad deportiva que existe entre Nacional y Medellín, esta vez sus referentes encontraron un punto en común: ayudar.

Que futbolistas y entrenadores asuman el liderazgo en momentos como este tiene un valor especial. Son figuras que inspiran a niños, jóvenes y adultos, y su voz puede llegar a miles de personas en cuestión de minutos.

Los ídolos no solo tienen la posibilidad de marcar diferencias dentro de una cancha. También pueden hacerlo fuera de ella. En medio de una tragedia que dejó a numerosas familias afectadas, los referentes de Nacional y Medellín están demostrando que el liderazgo también consiste en dar un paso al frente, servir de ejemplo y despertar la solidaridad de toda una comunidad.