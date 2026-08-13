Nacional y Medellín dan ejemplo: sus jugadores salen a las calles a recibir donaciones y alientan la solidaridad

En momentos de dificultad, pocas cosas tienen tanta fuerza como el ejemplo de quienes son referentes para miles de personas. Por eso, el papel que han asumido jugadores y entrenadores de Independiente Medellín y Atlético Nacional para apoyar a los damnificados por el terremoto merece ser destacado.
Los futbolistas de los dos principales equipos de Antioquia han utilizado su imagen y el cariño que reciben de los hinchas para promover campañas de solidaridad y motivar a la ciudadanía a ayudar a quienes más lo necesitan.