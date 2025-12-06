Prográmese: estos son los días, horarios y ciudades donde jugará la Selección Colombia la fase de grupos del Mundial 2026

Desde que terminó el sorteo de la fase de grupos del Mundial en la tarde-noche del viernes en Washington, los futboleros colombianos sabían que la Selección nacional debutará el 17 de junio en Norteamérica 2026 contra Uzbekistán, uno de los equipos que jugará por primera vez el torneo.
También se conocía que el último encuentro de la fase inicial del Mundial lo disputará contra Portugal el 27 de junio. Aún se desconoce quién será el tercer rival de los cafeteros. Saldrá del ganador del repechaje internacional en el que están Nueva Celedonia, Jamaica y República Democrática del Congo el próximo mes de marzo.
