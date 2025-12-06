Prográmese: estos son los días, horarios y ciudades donde jugará la Selección Colombia la fase de grupos del Mundial 2026

Desde que terminó el sorteo de la fase de grupos del Mundial en la tarde-noche del viernes en Washington, los futboleros colombianos sabían que la Selección nacional debutará el 17 de junio en Norteamérica 2026 contra Uzbekistán, uno de los equipos que jugará por primera vez el torneo. También se conocía que el último encuentro de la fase inicial del Mundial lo disputará contra Portugal el 27 de junio. Aún se desconoce quién será el tercer rival de los cafeteros. Saldrá del ganador del repechaje internacional en el que están Nueva Celedonia, Jamaica y República Democrática del Congo el próximo mes de marzo. Le recomendamos leer: Colombia enfrentará a CR7 en el Mundial de “las primeras veces”, ¿qué podemos esperar de la Selección en 2026?

Tampoco se sabían las horas de los partidos, ni las sedes donde los jugarían. Este sábado, en la ceremonia donde se compartió el horario oficial, se supo que el primer encuentro de los colombianos será el 17 de junio en Ciudad de México y empezará a partir de las 9:00 p.m.

El segundo encuentro será ante el ganador del repechaje el 23 de junio en Guadalajara y está programado para iniciar a las 9:00 p.m. Finalmente, en el partido contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, jugarán el 27 de junio en Miami, a partir de las 6:30 p.m.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre los horarios del partido?

Desde antes del sorteo de la fase de grupos se sabía que a los miembros del cuerpo técnico de la Selección Colombia no querían –o preferían que no les tocara–, jugar los encuentros de la primera ronda de la Copa del Mundo en la altura de Ciudad de México. La capital de ese país está ubicada a 2.240 metros sobre el nivel del mar y es la que mayor altitud tendrá en el torneo. Lea más: A lo Super Bowl: la final del Mundial 2026 tendrá un show en el entretiempo y 30 minutos de descanso Sin embargo, los miembros del grupo de Fifa encargado de ultimar los detalles del calendario decidió que, lo mejor para el elenco nacional, era jugar su primer partido en el estadio Azteca, donde se disputará, el 11 de junio, el juego inaugural del campeonato entre México y Sudáfrica –como en la edición del 2010–, contra Uzbekiztán en un horario poco amable (9:00 p.m. de nuestro país).

Después, los colombianos tendrán que viajar una hora y media hasta Guadajalara y, de manera posterior, cuatro horas en avión para llegar a Miami. Sobre esto, Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, aseguro: “nos tenemos que mover de sede. Portugal tiene dos partidos en Houston y otro en Miami y eso les da algo de ventaja. Habrá una reunión con el cuerpo técnico y calculo que estaremos cerca de Ciudad de México en la concentración. Ese lugar tiene mucha altura. Guadalajara también (está a 1.556 metros). Son dos ciudades de altura y la mayoría de los países tienen partidos en el llano”.

El entrenador del equipo colombiano aseguró que es muy posible que la primera concentración se haga en Bogotá o Guarne –sede de Atlético Nacional–, para que los futbolistas se apropien de la altura. Eso será una “ventaja” para los nacionales, pues “los rivales que enfrentaremos no son de altura. Pero vamos a ver cómo se preparan ellos también. Portugal nos toca en Miami. Vamos a venir del llano a la altura y el calor. Tenemos esa desventaja”.

Ahora, todos los esfuerzos del seleccionado nacional estarán enfocados en preparar, de la mejor manera posible, la logística para que el debut en Ciudad de México, a las 10:00 p.m., del 17 de junio de 2026 contra Ubzekiztán sea lo menos traumático posible.

