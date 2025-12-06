Aparecen nuevos detalles sobre el envenenamiento de dos menores en Bogotá y cómo conducen a Zulma Guzmán

Nuevos detalles permiten reconstruir con mayor claridad cómo avanzan las pesquisas por el envenenamiento de dos adolescentes en Bogotá, un caso que estremeció al país en abril y que llevó a la Fiscalía a solicitar una orden de captura internacional contra Zulma Guzmán Castro, señalada como posible implicada en el doble homicidio.
Las primeras claves surgieron a partir de las cámaras de seguridad del barrio Rosales, que registraron el paso del domiciliario en bicicleta que entregó las frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio. El joven, al ser interrogado, confirmó que recordaba la entrega y condujo a los investigadores hasta el edificio desde el cual —según él— recibió la instrucción de enviar el paquete: una torre ubicada cerca del parque de la 93. Ese punto, inicialmente apenas una referencia, terminó convertido en el hilo que llevó a las autoridades a indagar sobre el papel que habría jugado Guzmán Castro.