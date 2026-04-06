x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En vivo | Nacional recibe a Jaguares de Córdoba y por fin debuta el portero Kevin Cataño: este es el once verdolaga

El verde se pone al día en el calendario y el portero Kevin Cataño hace su debut.

  • Atlético Nacional recibe a Jaguares en el Atanasio. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Atlético Nacional recibe a Jaguares en el Atanasio. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 37 minutos
bookmark

El Atlético Nacional se pone al día en el calendario de la Liga BetPlay 1, recibiendo a Jaguares de Córdoba en el Atanasio, en un juego que estaba aplazado de la segunda fecha.

A pesar de la tranquilidad que genera ser el líder del campeonato con 31 puntos después de 14 encuentros (rendimiento del 73,8 %) y estar clasificado con anticipación para las semifinales, aún no convence con su juego a un gran sector de la hinchada, golpeado por la eliminación temprana de la Copa Sudamericana y las derrotas frente a rivales importantes, tanto en Colombia como en el plano internacional.

Jaguares viene de superar como local a Millonarios FC por 1-0, con gol de penalti de Yairo Moreno. El cuadro cordobés ocupa la casilla 16 con 14 puntos y ya no tiene opciones de meterse en el grupo de los ocho primeros.

El técnico Diego Arias por fin le dio la oportunidad al portero Kevin Cataño, a quien los hinchas tenían ganas de ver actuar. Esta fue la formación inicial que eligió el entrenador: Kevin Cataño; Andrés Román, Simón García, Neider Parra; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este compromiso:

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida