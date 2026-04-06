En vivo | Nacional recibe a Jaguares de Córdoba y por fin debuta el portero Kevin Cataño: este es el once verdolaga

El Atlético Nacional se pone al día en el calendario de la Liga BetPlay 1, recibiendo a Jaguares de Córdoba en el Atanasio, en un juego que estaba aplazado de la segunda fecha.

A pesar de la tranquilidad que genera ser el líder del campeonato con 31 puntos después de 14 encuentros (rendimiento del 73,8 %) y estar clasificado con anticipación para las semifinales, aún no convence con su juego a un gran sector de la hinchada, golpeado por la eliminación temprana de la Copa Sudamericana y las derrotas frente a rivales importantes, tanto en Colombia como en el plano internacional.

Jaguares viene de superar como local a Millonarios FC por 1-0, con gol de penalti de Yairo Moreno. El cuadro cordobés ocupa la casilla 16 con 14 puntos y ya no tiene opciones de meterse en el grupo de los ocho primeros.

El técnico Diego Arias por fin le dio la oportunidad al portero Kevin Cataño, a quien los hinchas tenían ganas de ver actuar. Esta fue la formación inicial que eligió el entrenador: Kevin Cataño; Andrés Román, Simón García, Neider Parra; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este compromiso: