Fruko, Francisco Maturana y Sara Jaramillo Klinkert estarán en la Feria Cultura y Libros 2026 de El Tesoro: conozca la programación

En 2026, este evento literario realizado y organizado por el Parque Comercial El Tesoro llegará a su sexta edición. La Feria Cultura y Libros se realizará del 2 al 7 de junio en diferentes zonas del centro comercial.
Serán 35 los escritores, cineastas, músicos y periodistas que participarán en las diferentes actividades que hacen parte de los seis días de programación, la cual girará alrededor de las tradiciones y fiestas populares de Colombia.
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“La sexta edición de la Feria Cultura y Libros queremos generar conversaciones que nos permitan reconocernos y encontrarnos alrededor de lo que más nos identifica como colombianos, porque cuando celebramos nuestras tradiciones, no solo recordamos el pasado; sino que construimos el futuro que queremos compartir”, dijo Adriana González Zapata, gerente de El Tesoro.