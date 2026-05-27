Sicariato en Suba reabre investigación sobre cadena de homicidios ligada a familia de comerciantes en Bogotá

Un hombre identificado como José Víctor Rojas González, de 35 años, fue asesinado en la mañana del 26 de mayo de 2026 en el barrio Ciudad Jardín Norte, localidad de Suba, en Bogotá.

El crimen ocurrió dentro de un establecimiento comercial y es investigado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación como un posible caso de sicariato relacionado con una serie de ataques violentos contra una misma familia de comerciantes del sector cárnico.

Las autoridades analizan vínculos con el atentado registrado el pasado 13 de abril en Usaquén contra Yahir Ruiz Rojas, empresario y propietario de Carnes Frigomontreal.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades y revelada por El Tiempo y Caracol Radio, la víctima era familiar de Ruiz Rojas, quien sobrevivió a un ataque armado ocurrido en el barrio Barrancas, en el norte de la capital.

El homicidio ocurrió en el establecimiento Fruvcampo, ubicado en la carrera 59 con calle 130A-32. Según los primeros reportes, un hombre armado ingresó al local y disparó en repetidas ocasiones contra Rojas González mientras este realizaba sus actividades laborales. El comerciante murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Testigos señalaron que, tras los disparos, varias personas buscaron refugio dentro de los establecimientos cercanos y regresaron minutos después, cuando observaron el cuerpo de la víctima tendido frente al negocio. El ataque generó temor entre trabajadores, clientes y residentes de la zona.

Las autoridades confirmaron que los responsables escaparon del lugar. Algunas versiones preliminares indican que los agresores se movilizaban en motocicleta y huyeron aprovechando la confusión generada tras el crimen.