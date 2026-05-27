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Sicariato en Suba reabre investigación sobre cadena de homicidios ligada a familia de comerciantes en Bogotá

El asesinato de José Víctor Rojas González en Ciudad Jardín Norte es investigado por las autoridades por su posible relación con el atentado contra el empresario Yahir Ruiz Rojas ocurrido en abril en Usaquén.

  • El crimen ocurrió en Ciudad Jardín Norte y es investigado como un caso de sicariato. FOTO: X: @JACOBOSOLANOC

    El crimen ocurrió en Ciudad Jardín Norte y es investigado como un caso de sicariato. FOTO: X: @JACOBOSOLANOC

María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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Un hombre identificado como José Víctor Rojas González, de 35 años, fue asesinado en la mañana del 26 de mayo de 2026 en el barrio Ciudad Jardín Norte, localidad de Suba, en Bogotá.

El crimen ocurrió dentro de un establecimiento comercial y es investigado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación como un posible caso de sicariato relacionado con una serie de ataques violentos contra una misma familia de comerciantes del sector cárnico.

Las autoridades analizan vínculos con el atentado registrado el pasado 13 de abril en Usaquén contra Yahir Ruiz Rojas, empresario y propietario de Carnes Frigomontreal.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades y revelada por El Tiempo y Caracol Radio, la víctima era familiar de Ruiz Rojas, quien sobrevivió a un ataque armado ocurrido en el barrio Barrancas, en el norte de la capital.

El homicidio ocurrió en el establecimiento Fruvcampo, ubicado en la carrera 59 con calle 130A-32. Según los primeros reportes, un hombre armado ingresó al local y disparó en repetidas ocasiones contra Rojas González mientras este realizaba sus actividades laborales. El comerciante murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Testigos señalaron que, tras los disparos, varias personas buscaron refugio dentro de los establecimientos cercanos y regresaron minutos después, cuando observaron el cuerpo de la víctima tendido frente al negocio. El ataque generó temor entre trabajadores, clientes y residentes de la zona.

Las autoridades confirmaron que los responsables escaparon del lugar. Algunas versiones preliminares indican que los agresores se movilizaban en motocicleta y huyeron aprovechando la confusión generada tras el crimen.

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Investigación conecta el caso con atentado ocurrido en Usaquén

La investigación del homicidio en Suba se relaciona con el atentado ocurrido el 13 de abril de 2026 en el barrio Barrancas, localidad de Usaquén, donde fue atacado Yahir Ruiz Rojas. En ese hecho, seis personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.

Según las autoridades, Ruiz Rojas era el objetivo principal del ataque. Las cámaras de seguridad permitieron establecer que al menos tres hombres participaron de manera coordinada en la acción armada. Los registros muestran el momento en que uno de los atacantes dispara directamente contra el empresario mientras otros dos cubrían la operación desde distintos puntos.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que Ruiz Rojas portaba un arma de fuego y utilizaba chaleco antibalas al momento del atentado. Además, las investigaciones establecieron que el empresario descendía de un vehículo blindado cuando fue interceptado.

Fuentes judiciales indicaron que el comerciante manejaba ingresos cercanos a los 1.000 millones de pesos. Las líneas de investigación incluyen el análisis de su entorno familiar, financiero y comercial ante posibles disputas económicas y retaliaciones.

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Hipótesis de retaliaciones y conflictos familiares

Con el asesinato de José Víctor Rojas González, las autoridades contabilizan más de cuatro personas asesinadas dentro del mismo entorno familiar, situación que mantiene bajo seguimiento a los organismos de seguridad y policía judicial.

Las hipótesis preliminares apuntan a una posible cadena de retaliaciones derivadas de conflictos familiares y disputas económicas. Versiones conocidas por Caracol Radio señalan que existirían diferencias relacionadas con altas sumas de dinero presuntamente aseguradas.

Para avanzar en la investigación, la Sijín y la Fiscalía General de la Nación adelantan la recolección de testimonios de testigos, el análisis de cámaras de seguridad en Ciudad Jardín Norte, estudios balísticos de los ataques, el cruce de información entre el homicidio ocurrido en Suba y el atentado registrado en Usaquén, además de la identificación de rutas de escape y posibles responsables.

Las autoridades buscan establecer si ambos hechos hacen parte de una misma estructura criminal o corresponden a retaliaciones dentro de conflictos familiares y comerciales.

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