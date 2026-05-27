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CNE está preparando un llamado de atención a las campañas y tiene en la mira a la de Cepeda

Según se conoció, sí se estaría preparando un llamado general a todas las campañas para que respeten las restricciones establecidas por la ley electoral.

  • Hasta el momento no hay una decisión oficial. Foto: Colprensa.
    Hasta el momento no hay una decisión oficial. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, se pronunció sobre la polémica que ha surgido alrededor de los recientes actos de campaña adelantados por el candidato presidencial Iván Cepeda, en medio de las restricciones electorales que rigen en la semana previa a las elecciones.

Según explicó el magistrado, hasta el momento el tribunal electoral no tiene previsto estudiar o abrir una actuación relacionada con estos eventos, pese a los cuestionamientos que han surgido desde distintos sectores políticos y en redes sociales.

Sin embargo, según la periodista Darcy Quinn, el Consejo Nacional Electoral estaría preparando un llamado de atención, no como tal una decisión determinante, pero sí “un llamado a todas las campañas para que se cumpla la ley”.

La controversia se originó luego de que durante los últimos días se conocieran imágenes y videos de varios encuentros multitudinarios organizados por la campaña de Cepeda.

Lo cual ha generado críticas debido a que la ley colombiana establece restricciones para la realización de actos públicos de carácter proselitista en la recta final (una semana) antes de los comicios.

¿Las críticas de dónde nacen?

Uno de los videos que más comentarios ha provocado muestra al candidato haciendo referencia directa a las críticas por estos encuentros.

“Bueno, para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día treinta y uno de mayo”, afirmó Cepeda durante uno de los eventos.

Posteriormente, también entregó instrucciones relacionadas con la jornada electoral.

“Y para que estemos claros quienes estamos en este recinto privado sobre algunas instrucciones importantes: que no se quede nadie el treinta y uno de mayo en su casa; desde temprano, a primera hora, ir a las urnas y a las mesas”, señaló.

Aunque desde la campaña podrían sostener que se trata de reuniones privadas de coordinación política y no de eventos públicos proselitistas, las imágenes difundidas dejan ver lo contrario.

En definitiva, estos eventos han abierto un debate sobre el alcance de las restricciones electorales y la eventual intervención de las autoridades competentes.

Por ahora, el CNE mantiene la posición de no avanzar en un estudio formal sobre estos hechos.

Lea también: La descarada frase de Cepeda justificando el ‘tarimazo’ en Córdoba: “es una reunión para coordinar el 31 de mayo”

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