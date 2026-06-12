“Gracias de corazón”: Diego Arias rompió el silencio tras su salida de Atlético Nacional

Tras hacerse oficial su salida de Atlético Nacional, Diego Arias compartió un emotivo mensaje de despedida en el que agradeció a la afición, al club y a todas las personas que lo acompañaron durante su etapa al frente del equipo verdolaga.

A través de un video difundido luego de conocerse la finalización de su vínculo como director técnico, el estratega risaraldense prefirió dejar a un lado las despedidas para enfocarse en expresar su agradecimiento a quienes respaldaron el proceso.

“Este video, más que despedirme, es para agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en el camino”, manifestó Arias al inicio de su intervención.

El entrenador destacó especialmente el apoyo recibido durante los momentos más complejos, cuando los resultados y las críticas generaron un ambiente de presión alrededor del equipo.

“A las que creyeron siempre, a las personas que a pesar de la incomodidad o las críticas nos siguieron alentando, nos siguieron acompañando en el estadio, desde sus casas”, expresó.