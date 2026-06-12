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“Gracias de corazón”: Diego Arias rompió el silencio tras su salida de Atlético Nacional

Tras hacerse oficial su salida de Atlético Nacional, el técnico Diego Arias compartió un emotivo mensaje de despedida.

  • Diego Arias se despidió con un emotivo mensaje. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Diego Arias se despidió con un emotivo mensaje. FOTO CAMILO SUÁREZ
hace 25 minutos
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Tras hacerse oficial su salida de Atlético Nacional, Diego Arias compartió un emotivo mensaje de despedida en el que agradeció a la afición, al club y a todas las personas que lo acompañaron durante su etapa al frente del equipo verdolaga.

A través de un video difundido luego de conocerse la finalización de su vínculo como director técnico, el estratega risaraldense prefirió dejar a un lado las despedidas para enfocarse en expresar su agradecimiento a quienes respaldaron el proceso.

“Este video, más que despedirme, es para agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en el camino”, manifestó Arias al inicio de su intervención.

El entrenador destacó especialmente el apoyo recibido durante los momentos más complejos, cuando los resultados y las críticas generaron un ambiente de presión alrededor del equipo.

“A las que creyeron siempre, a las personas que a pesar de la incomodidad o las críticas nos siguieron alentando, nos siguieron acompañando en el estadio, desde sus casas”, expresó.

Durante su mensaje, Arias recordó los momentos vividos junto al club, tanto las alegrías obtenidas en los triunfos como los episodios difíciles que marcaron su paso por la institución.

“Tuvimos la oportunidad de compartir muchas alegrías en los triunfos, algunas derrotas dolorosas, que sin duda nos llenaron de energía para seguir mejorando, creciendo y poder representar con orgullo toda la pasión que sentíamos por parte de todos ustedes”, afirmó.

Las palabras del técnico llegaron pocas horas después de que Atlético Nacional anunciara oficialmente su salida mediante un comunicado y un video homenaje en el que destacó su compromiso, liderazgo y aporte a la institución como jugador, formador y entrenador.

Arias cerró su mensaje con una breve pero sentida frase que resume su sentir tras concluir esta etapa en el conjunto verdolaga: “Gracias, gracias de corazón”.

Mientras el entrenador se despide de Nacional, la dirigencia continúa trabajando en la elección del nuevo cuerpo técnico que liderará el proyecto deportivo para el segundo semestre del año.

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