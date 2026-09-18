Nacional le dice adiós a Nike y va por un negocio que puede mover más de $60.000 millones

Atlético Nacional se prepara para cambiar de camiseta y, sobre todo, de modelo de negocio. La relación con Nike llegará a su fin el próximo 31 de diciembre y, a partir de 2027, el club implementará una marca propia para manejar su indumentaria.
La decisión representa un cambio clave para una institución que durante años ha trabajado con una de las compañías deportivas más reconocidas del mundo. Sin embargo, para el club no se trata simplemente de terminar un vínculo comercial, sino de buscar una mayor participación en un negocio que mueve cifras importantes alrededor de su enorme masa de seguidores.
En diálogo con este diario, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, explicó que la iniciativa no debe interpretarse como una ruptura con Nike, sino como una apuesta por la industria colombiana. “Si podemos reducir costos en la producción seguramente se lo trasladaremos también a nuestros hinchas”, señaló Arango.