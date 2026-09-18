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Alcalde de Amagá, Antioquia, le regaló una cartilla ‘Nacho Lee’ a concejal en pleno debate: “por descontextualizado”

El hecho sucedió en medio del debate por la construcción de la terminal de transporte, y los señalamientos de contratación a dedo. El concejal le lanzó con rabia el libro al alcalde, y le dijo que era un irrespeto.

  • El alcalde de Amagá, Wilser Molina, le entregó una cartilla ‘Nacho Lee’ al concejal León Fabio Gaviria durante un debate por la terminal de transporte. Conozca los detalles de la polémica. Foto: Tomada de YouTube
    El alcalde de Amagá, Wilser Molina, le entregó una cartilla ‘Nacho Lee’ al concejal León Fabio Gaviria durante un debate por la terminal de transporte. Conozca los detalles de la polémica. Foto: Tomada de YouTube
El Colombiano
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hace 2 horas
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El debate sobre el proyecto de adquisición de un predio para la construcción de una terminal de transporte de Amagá suscitó una particular molestia en el recito del Concejo de ese municipio del suroeste antioqueño.

En medio de la intervención para defender la iniciativa, el alcalde Wilser Molina señaló a un concejal de supuestamente desinformar sobre el proceso y le regaló un libro de Nacho Lee, cartilla que desde hace más de cuatro décadas se imparte en algunas instituciones educativas como material de apoyo para aprender a escribir y leer.

En video: Momento en el que el alcalde le regala el libro al concejal

“Yo le compré un libro que le va a ser muy productivo en su vida pública y privada; yo lo leí hace muchos años, me fue muy productivo en primaria. Y se lo voy a regalar: recíbamelo con cariño. Se llama Nacho Lee. Quiero que lo lea, porque usted no articula, descontextualiza”, le expresó Molina.

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Aunque, inicialmente, el concejal recibió con gratitud y una aparente felicidad el libro, que estaba dentro de un papel de regalo azul con moño y tarjeta, al abrirlo y observarlo exclamó: “Es una falta de respeto”, y se lo lanzó al alcalde.

De ahí en adelante, la intervención del alcalde, como parte de la instalación de las sesiones extraordinarias de la corporación, continuó, con el libro en su mano derecha, mostrándoselo al auditorio, e insistiendo en rechazar los señalamientos del concejal Gaviria sobre “una contratación a dedo”.

Según Molina, el mensaje de la cartilla para el concejal fue el de leer, luego comprender y después debatir, y entregárselo al concejal León Fabio Gaviria tuvo un significado simbólico, no personal.

“Fue una manera respetuosa, pero contundente, de llamar la atención sobre algo que considero fundamental en el ejercicio del control político: leer, comprender y contextualizar antes de afirmar”, afirmó.

El mandatario agregó que “descontextualizar una cifra, una obra, una decisión administrativa o una acción del Gobierno puede cambiar completamente el sentido de la realidad y terminar generando desinformación entre la ciudadanía.

Al finalizar su exposición, el alcalde reiteró su rechazo ante las supuestas insinuaciones de corrupción que ha hecho el corporado.

“Al concejal lo respeto, pero ha mancillado mi nombre, siempre dejando entrever que soy un hombre de negocios particulares en lo público. Por eso le regalo el libro Nacho Lee. Porque hay que articular palabras, párrafos, contextualizar”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué motivó el enfrentamiento entre el alcalde de Amagá y el concejal?
El choque surgió durante la instalación de sesiones extraordinarias para debatir la adquisición de un predio destinado a la nueva terminal de transporte. El alcalde Wilser Molina acusó al concejal León Fabio Gaviria de desinformar a la comunidad y sugerir supuestos actos de corrupción o “contratación a dedo”.
¿Cómo reaccionó el concejal al recibir la cartilla ‘Nacho Lee’?
Inicialmente, el concejal León Fabio Gaviria recibió el paquete envuelto en papel de regalo y moño azul con una sonrisa. Sin embargo, al destaparlo y notar que se trataba del libro infantil de alfabetización, expresó su molestia manifestando que era una “falta de respeto” y se lo arrojó de vuelta al alcalde.
¿Qué explicación dio el alcalde Wilser Molina sobre el regalo?
El alcalde sostuvo que el gesto fue un acto simbólico y respetuoso para pedirle al concejal que articule y contextualice sus intervenciones en el control político antes de lanzar acusaciones que, según él, mancillan su nombre e informan de forma errónea a la ciudadanía.
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