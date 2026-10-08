Atlético Nacional no contará con 7 de sus jugadores ante Tolima, ¿quiénes son y por qué no estarán?

Ocho días después del categórico triunfo de Atlético Nacional contra Junior de Barranquilla el pasado miércoles 30 de septiembre, el equipo dirigido por Lucas González vuelve al ruedo, de nuevo en condición de local, aunque esta vez estará por fuera del Atanasio Girardot, recinto que normalmente es su casa. Debido a un concierto de música electrónica que paralizará a Medellín, el bicampeón de América debe hacer del Metropolitano de Ditaires en Itagüí su casa frente al Deportes Tolima este jueves 8 de octubre (6:05 p.m., Win Sports+).

Para este compromiso, regresaron dos jugadores claves dentro de la estructura e ideología de juego del profesor González: Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, sin embargo, es probable que no tengan muchos minutos, ya que vienen de estar concentrados las últimas dos semanas con la selección Colombia de mayores en una nueva fecha FIFA. Velásquez jugó en los 3 partidos, 2 como suplente y el otro como titular, donde le anotó a Perú. Rengifo, por su parte, solo jugó la segunda mitad ante los Incas y dejó buenas sensaciones con una asistencia.

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El otro lado, el de las bajas, es menos favorecedor para el cuadro antioqueño. El Rey de Copas jugará sin delantero centro natural contra el Deportes Tolima debido a las bajas de Alfredo Morelos y Cristian “Chicho” Arango. El “Búfalo” Morelos tiene pendiente una resonancia en Cedimed para evaluar el proceso de su recuperación, mientras que la lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha privará al “Chicho” Arango de jugar en Nacional durante los próximos 9 meses.

Los extremos Nicolás Rodríguez y Marlos Moreno también se encuentran en departamento médico. Nicolás, quien ya cumplió el tiempo estimado por sus dolencias, aún se está reincorporando a los trabajos de campo y seguramente estará disponible para el Clásico Paisa contra Independiente Medellín el próximo miércoles 14 de octubre. Por su parte, Marlos Moreno continúa con lesión de isquiotibiales de muslo derecho, la cual lo tendrá por fuera de las canchas 3 semanas más. Una lástima que Marlos, el hijo del barrio Castilla, no esté, porque fue el jugador que más aumentó su nivel con la llegada de Lucas González al banquillo.

Por último, en cuanto a lesionados, el defensor central Andrés Reyes tiene un esguince de ligamento colateral medial de rodilla. El zaguero, que es canterano del Verde y que volvió para este semestre, se ha visto afectado por las lesiones. William Tesillo y Andrés Sarmiento tampoco figuran dentro de los convocados, pero la ausencia de estos dos se debe a algo netamente de cuidado. González prefiere que descansen para que lleguen al 100% contra el DIM la semana siguiente.

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Estos son los convocados de Atlético Nacional:

Arqueros: Franco Armani y Luis Marquinez.

Defensas: Néider Parra, Cesas Haydar, Andrés Román, Yeicar Perlaza, Milton Casco y Samuel Velásquez.

Mediocampistas: Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Felipe Marín, Xavi Ríos, Matheus Uribe, Edwin Cardona, James Rodríguez, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo.

Delanteros: Kevin Parra, Ian Poveda y Emmanuel Benítez.