Con el Atanasio a su favor, Nacional busca sellar su paso a la final ante Tolima: ¿a qué hora y dónde verlo?

Atlético Nacional afrontará este sábado uno de los partidos más importantes del semestre cuando reciba al Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, en el duelo de vuelta que definirá uno de los finalistas de la Liga BetPlay-I. El compromiso comenzará a las 6:00 de la tarde y contará con un marco espectacular, ya que se espera lleno total de la hinchada verdolaga.
El conjunto antioqueño llega con una ventaja importante conseguida en Ibagué y además respaldado por una estadística reciente que favorece claramente al equipo verde. Desde el 8 de noviembre de 2023, cuando Tolima ganó 3-2 en Medellín, el cuadro pijao ha visitado tres veces el Atanasio y en todas cayó derrotado. Los marcadores fueron 3-1, 2-0 y 4-3, números que fortalecen la ilusión de Nacional de alcanzar una nueva final.