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Con el Atanasio a su favor, Nacional busca sellar su paso a la final ante Tolima: ¿a qué hora y dónde verlo?

Nacional recibe este sábado al Deportes Tolima en un Atanasio Girardot que estará de su lado. El Verdolaga buscará aprovechar la ventaja conseguida en Ibagué para sellar su clasificación a la gran final de la Liga BetPlay-I.

  • En la imagen aparece William Tesillo durante el duelo de ida frente al Tolima en Ibagué. FOTO COLPRENSA
    En la imagen aparece William Tesillo durante el duelo de ida frente al Tolima en Ibagué. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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Atlético Nacional afrontará este sábado uno de los partidos más importantes del semestre cuando reciba al Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, en el duelo de vuelta que definirá uno de los finalistas de la Liga BetPlay-I. El compromiso comenzará a las 6:00 de la tarde y contará con un marco espectacular, ya que se espera lleno total de la hinchada verdolaga.

El conjunto antioqueño llega con una ventaja importante conseguida en Ibagué y además respaldado por una estadística reciente que favorece claramente al equipo verde. Desde el 8 de noviembre de 2023, cuando Tolima ganó 3-2 en Medellín, el cuadro pijao ha visitado tres veces el Atanasio y en todas cayó derrotado. Los marcadores fueron 3-1, 2-0 y 4-3, números que fortalecen la ilusión de Nacional de alcanzar una nueva final.

La afición será un factor determinante. En el entorno verdolaga esperan que el Atanasio vuelva a convertirse en una fortaleza y que el apoyo de la gente impulse al equipo hacia esa anhelada clasificación.

Sin embargo, en Nacional tienen claro que el desafío no será sencillo. Tolima ha demostrado durante todo el campeonato ser un rival incómodo, competitivo y con argumentos ofensivos. Además, tras la derrota sufrida en el Manuel Murillo Toro, desde el conjunto de Ibagué han surgido cuestionamientos sobre supuestos favorecimientos arbitrales hacia Nacional, un ambiente que también busca ejercer presión sobre los jueces encargados de impartir justicia en Medellín.

Pese a ese contexto, dentro del cuadro verde el mensaje es mantener el enfoque exclusivamente en lo futbolístico. El objetivo no solo es defender la ventaja, sino también ganar el compromiso de vuelta para llegar fortalecido a la gran final, en la que podría enfrentar a Santa Fe o Junior.

En Atlético Nacional existe un profundo respeto por el Tolima. Precisamente por eso, consideran que la mejor forma de asumir el partido es con máxima intensidad, seriedad y ambición ofensiva, buscando marcar goles desde el inicio para evitar cualquier tipo de sorpresa.

Uno de los aspectos llamativos del encuentro estará en los banquillos. Lucas González y Diego Arias se conocen bastante bien, ya que ambos coincidieron trabajando en las divisiones inferiores de Nacional. Esa cercanía promete un duelo táctico interesante, aunque dentro del club paisa consideran que serán los futbolistas quienes finalmente inclinen la balanza en la cancha.

Para este compromiso habrá ausencias importantes en ambos equipos. Tolima no podrá contar con Anderson Angulo, expulsado en el juego de ida. Nacional, por su parte, tampoco tendrá disponible a Chicho Arango.

Además, el médico del club, Nelson Rodríguez, confirmó otras novedades médicas en el conjunto antioqueño. Simón García será baja por una virosis, Dairon Asprilla ya fue intervenido quirúrgicamente y Milton Casco sufrió un desgarro que lo dejó fuera de competencia por el resto del semestre.

En la previa del compromiso, desde Nacional destacaron el buen momento colectivo que atraviesa el equipo en esta recta definitiva del campeonato.

“En los últimos partidos hemos tenido buenas presentaciones, el equipo ha sido intenso, ha logrado generar situaciones y convertirlas. Tolima es un equipo que a lo largo del torneo ha sido protagonista, tiene una forma de jugar que genera situaciones, sabemos que la serie es difícil. Tenemos la ilusión de cerrarla en nuestra casa, con nuestra gente, los jugadores y el cuerpo técnico, y toda la gente que está a nuestro alrededor ayudando en este trabajo. Dios quiera que podamos culminar con una alegría muy grande y poder celebrar el paso a la final”, señalaron desde el entorno verdolaga.

El compromiso será transmitido por Win Sports + y paralizará la atención de miles de aficionados que esperan ver a Nacional nuevamente peleando por el título del fútbol colombiano.

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