OMS eleva a 177 los muertos por ébola en República Democrática del Congo y declara riesgo “muy alto” en el país

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) deja hasta el momento 177 muertes y 750 casos sospechosos, situación que llevó al organismo a elevar de “alto” a “muy alto” el riesgo sanitario dentro del país africano. El anuncio fue realizado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa y a través de su cuenta oficial en X, en medio de las acciones internacionales para contener la propagación del virus en la provincia oriental de Ituri, considerada el epicentro de la epidemia. De interés: Entre seis y nueve meses se demoraría vacuna para último brote de ébola, dice la OMS

Tedros precisó que, de los casos reportados, 82 han sido confirmados por laboratorio como infecciones provocadas por el virus del ébola, mientras que siete de las muertes también fueron verificadas mediante pruebas. El riesgo, añadió, se mantiene como “alto” para la región de África subsahariana y “bajo” a escala global. El director general de la OMS señaló que las cifras continúan aumentando “a medida que mejoran las labores de vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero la violencia y la inseguridad están dificultando la respuesta”. También advirtió que el alcance real de la epidemia podría ser “mucho mayor”. En Uganda, país vecino de la RDC, la OMS indicó que la situación permanece “estable”, sin nuevos contagios detectados. Hasta ahora, las autoridades sanitarias mantienen dos casos confirmados y una muerte relacionada con el brote.

OMS despliega personal y fondos para enfrentar el brote

La OMS confirmó el envío de personal adicional a Ituri para respaldar a las comunidades afectadas y coordinar las acciones de contención junto con las autoridades congoleñas. Tedros sostuvo que el organismo mantiene comunicación permanente con el Gobierno de la RDC para reforzar las medidas de respuesta. Además, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU asignó 60 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria. A esa cifra se suman otros 3,9 millones de dólares liberados previamente por la OMS desde su fondo de emergencias. Le puede interesar: RD Congo, rival de Colombia, suspendió su concentración por brote de ébola; Fifa ya vigila el caso El brote fue declarado el pasado 17 de mayo como una emergencia internacional por parte del director general de la OMS. Se trata de la primera vez que un máximo responsable de la organización emite este tipo de alerta sin convocar antes a un comité de emergencia. Tedros explicó que la epidemia está relacionada con la variante Bundibugyo del virus, una cepa para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos. Esta variante solo había sido detectada anteriormente en dos brotes registrados en Uganda en el año 2000 y en la República Democrática del Congo en 2012.

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