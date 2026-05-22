Termocandelaria demanda a Colombia ante el CIADI por crisis de Air-e y reclama pérdidas por más de US$198 millones

La solicitud, presentada el 6 de abril de 2026, argumenta que una serie de medidas adoptadas por el Estado colombiano desde 2024 afectaron gravemente la remuneración que debían recibir las generadoras térmicas por la energía suministrada a Air-e , compañía de distribución y comercialización intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

La crisis financiera de Air-e dejó de ser un problema aislado del mercado eléctrico y comenzó a generar consecuencias internacionales para Colombia. La empresa española Termocandelaria Power S.A. (TPSA) inició un arbitraje contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Grupo Banco Mundial.

La compañía sostiene que las decisiones tomadas por Colombia violan el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia, vigente desde septiembre de 2007.

Según la empresa, las actuaciones del Estado habrían incumplido principios contemplados en el tratado, entre ellos el estándar de trato justo y equitativo y la prohibición de medidas arbitrarias y discriminatorias contra inversionistas extranjeros.

La empresa asegura que estas decisiones ya ocasionaron pérdidas materiales superiores a US$198,4 millones al momento de presentar la demanda, además de daños futuros que serán cuantificados durante el proceso arbitral.

TPSA opera en Colombia desde hace más de 20 años a través de sus filiales Termocandelaria S.A.S. E.S.P. (TECAN) y Termobarranquilla S.A. E.S.P. (TEBSA).

Entre ambas compañías suman una capacidad efectiva neta cercana a 1.466 megavatios (MW), consolidándose como una de las mayores carteras de generación termoeléctrica del país.

La empresa advirtió que la situación de Air-e representa actualmente un riesgo para la sostenibilidad de la generación térmica y para la estabilidad del sistema eléctrico colombiano, especialmente en un contexto de presiones energéticas y advertencias sobre posibles riesgos de abastecimiento.

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