Termocandelaria demanda a Colombia ante el CIADI por crisis de Air-e y reclama pérdidas por más de US$198 millones

La crisis financiera de Air-e dejó de ser un problema aislado del mercado eléctrico y comenzó a generar consecuencias internacionales para Colombia. La empresa española Termocandelaria Power S.A. (TPSA) inició un arbitraje contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Grupo Banco Mundial.
La solicitud, presentada el 6 de abril de 2026, argumenta que una serie de medidas adoptadas por el Estado colombiano desde 2024 afectaron gravemente la remuneración que debían recibir las generadoras térmicas por la energía suministrada a Air-e, compañía de distribución y comercialización intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.