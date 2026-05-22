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Colombia realizó su primer trasplante de riñón asistido por robot con tecnología Da Vinci

El procedimiento fue practicado a un paciente de 66 años mediante el sistema Da Vinci y marca un nuevo paso en la cirugía de alta complejidad en el país.

  • Colombia realizó su primer trasplante de riñón asistido por robot con tecnología Da Vinci
  • El riñón trasplantado provenía de un donante fallecido, informó la institución. FOTO: Clínica Shaio.
    El riñón trasplantado provenía de un donante fallecido, informó la institución. FOTO: Clínica Shaio.
  • Colombia realizó su primer trasplante de riñón asistido por robot con tecnología Da Vinci
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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La Clínica Shaio realizó en Colombia el primer trasplante de riñón asistido por tecnología robótica mediante el sistema Da Vinci. El procedimiento fue efectuado a un paciente de 66 años que recibió un órgano de un donante fallecido y estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario con formación en cirugía robótica.

La intervención, desarrollada en el país como parte de los programas de trasplante de alta complejidad, busca fortalecer la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema de salud colombiano y ampliar las capacidades médicas para procedimientos menos invasivos.

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Según informó la institución, el uso de asistencia robótica en este tipo de cirugías permite aumentar la precisión durante la intervención y mejorar la visualización anatómica del paciente. La plataforma tecnológica facilita movimientos quirúrgicos de alta exactitud, lo que puede contribuir a disminuir el sangrado, reducir el trauma quirúrgico y disminuir el riesgo de complicaciones posteriores.

La clínica también indicó que este tipo de herramientas podría favorecer procesos de recuperación más rápidos y tiempos de hospitalización potencialmente más cortos en cirugías consideradas de alta complejidad.

El riñón trasplantado provenía de un donante fallecido, informó la institución. FOTO: Clínica Shaio.
El riñón trasplantado provenía de un donante fallecido, informó la institución. FOTO: Clínica Shaio.

“Este procedimiento marca un antes y un después para la cirugía de trasplantes en Colombia y demuestra que el país está preparado para liderar el desarrollo de medicina de alta complejidad con estándares internacionales”, afirmó Gilberto Mejía, director general de la Clínica Shaio.

El directivo agregó que “En la Clínica Shaio entendemos la innovación no como un concepto tecnológico aislado, sino como una herramienta al servicio de mejores resultados clínicos, más seguridad para los pacientes y más oportunidades de vida”.

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Tecnología robótica y cirugía mínimamente invasiva

La institución explicó que el sistema Da Vinci no reemplaza la labor de los especialistas ni toma decisiones autónomas durante las intervenciones. De acuerdo con el equipo médico, la plataforma funciona como un apoyo tecnológico que amplía las capacidades del cirujano y mejora el control durante el procedimiento.

El robot no toma decisiones ni opera solo. Detrás de cada movimiento está el conocimiento y la experiencia del equipo médico. La cirugía robótica es un aliado que amplifica la precisión del cirujano, mejora el control durante el procedimiento y nos permite ofrecer intervenciones cada vez más seguras y menos invasivas para los pacientes”, explicó el equipo médico de la Clínica Shaio.

Colombia realizó su primer trasplante de riñón asistido por robot con tecnología Da Vinci

La clínica señaló que este avance se da en un contexto en el que los sistemas de salud buscan integrar herramientas tecnológicas orientadas a optimizar los resultados clínicos y mejorar la eficiencia de los procedimientos médicos. Entre los objetivos de este tipo de desarrollos se encuentran:

·Incrementar la precisión en cirugías de alta complejidad.

·Reducir riesgos asociados a procedimientos invasivos.

·Favorecer recuperaciones más rápidas para los pacientes.

·Fortalecer programas médicos especializados en trasplantes.

La institución indicó que este modelo de atención se aplica en áreas como patologías cardiovasculares, neurológicas, vasculares y procedimientos de trasplante, donde ha desarrollado procesos de especialización médica.

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Para la Clínica Shaio, la realización del primer trasplante renal robótico en Colombia representa un avance en la evolución de la cirugía mínimamente invasiva y abre nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades complejas en el país.

“Este es el primero de muchos avances que seguirán transformando la manera en que tratamos enfermedades de alta complejidad en Colombia. Nuestro compromiso es continuar incorporando tecnología al servicio de la vida, siempre de la mano del conocimiento médico y del cuidado humanizado de los pacientes”, concluyó Gilberto Mejía.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el robot Da Vinci y cómo funciona en una cirugía de trasplante de riñón?
El sistema Da Vinci es una plataforma de cirugía robótica asistida que ayuda a los médicos a realizar procedimientos complejos con mayor precisión. Aunque suele llamarse “robot”, no opera de manera autónoma ni toma decisiones médicas. El cirujano controla todos los movimientos desde una consola especializada, utilizando instrumentos de alta precisión y visión ampliada en 3D para intervenir zonas anatómicas delicadas, como en un trasplante renal.
¿Qué ventajas tiene un trasplante de riñón asistido por robot frente a una cirugía tradicional?
Un trasplante renal con asistencia robótica puede ofrecer beneficios como menor sangrado, incisiones más pequeñas, mejor visualización anatómica y mayor precisión quirúrgica. Además, este tipo de cirugía mínimamente invasiva podría ayudar a disminuir el trauma operatorio, reducir complicaciones y favorecer recuperaciones hospitalarias más rápidas, aunque los resultados dependen del estado clínico de cada paciente.
¿Dónde se realizó el primer trasplante de riñón robótico en Colombia?
El primer trasplante de riñón asistido por robot en Colombia fue realizado por la Clínica Shaio, institución especializada en medicina de alta complejidad. El procedimiento se practicó a un paciente de 66 años utilizando el sistema Da Vinci como apoyo tecnológico dentro de un programa de cirugía avanzada y trasplantes.
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