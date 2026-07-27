A diez años de la hazaña: las redes sociales se rinden ante la histórica Libertadores de Nacional

Las redes sociales se llenaron de nostalgia este 27 de julio con motivo del décimo aniversario de la segunda Copa Libertadores conquistada por Atlético Nacional. Videos, fotografías y recuerdos de aquella inolvidable campaña de 2016 se viralizaron entre los aficionados, que revivieron uno de los capítulos más gloriosos del club verdolaga.
Una década después de aquella hazaña, también salieron a la luz imágenes inéditas que permanecieron guardadas durante diez años. Bajo el nombre “10 años después de la gloria”, el material reúne escenas nunca antes vistas desde el corazón de la histórica final: el ambiente en el camerino, la intimidad de la cancha, la celebración de los jugadores y momentos que muy pocos tuvieron la oportunidad de presenciar.