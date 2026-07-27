Caen falsos spas en Bogotá: así operaba Artemisa, la red de trata de personas que engañaba a mujeres con ofertas web

Detrás de la fachada de dos spas de apariencia inofensiva en la ciudad de Bogotá operaba uno que se hacía conocer como Artemisa, una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, según informó la policía este lunes 27 de julio. Le puede interesar: Angie Rodríguez confirmó al MinInterior designado amenazas tras denuncias contra el gobierno Petro: “Se le ha exigido silencio” Y es que durante diez meses, según las autoridades, la organización operó bajo un esquema delictivo controlado desde las localidades de Engativá y Kennedy, hasta que una denuncia anónima permitió un golpe policial coordinado que dejó cinco personas capturadas y siete mujeres rescatadas.

El engaño a través de la web

La estrategia de captación de Artemisa se basaba en el reclutamiento digital, señaló el informe de la policía. A través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, la red publicaba falsas ofertas laborales en establecimientos tipo spa para convocar a las víctimas. Una vez captadas, las mujeres —de nacionalidad colombiana y venezolana— eran trasladadas y sometidas a explotación sexual bajo un estricto control. La fachada principal funcionaba bajo el nombre de “SARA SPA”, lugar donde se imponían restricciones económicas y sanciones abusivas. A las víctimas les exigían cobros diarios de entre 100.000 y 150.000 pesos por ausencias o enfermedades, mecanismo utilizado como forma de sometimiento financiero para que de esta manera las pudieran mantener con ellos.

Una empresa familiar del delito

La investigación liderada por la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y la Secretaría de Seguridad, permitió identificar una estructura con roles estrictamente definidos. Alias Sara fue señalada como la presunta líder, encargada de captar a las mujeres mediante falsas ofertas de empleo. Su hija, alias Natalia, gestionaba la captación digital y la administración de uno de los inmuebles.

Detrás de las puertas de supuestos centros de bienestar en el occidente y sur de Bogotá se escondía un engranaje de sometimiento y multas diarias abusivas. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá.

Por su parte, su hijo, alias Ángel, se dedicaba a la difusión de contenido explícito en redes sociales, mientras que alias Stiven, pareja sentimental de Sara y quien cuenta con antecedentes judiciales, administraba los locales. Finalmente, alias Yudy ejercía el control directo sobre las víctimas en el inmueble ubicado en el barrio Normandía, donde imponía las sanciones y cobros.

El operativo y las medidas judiciales

El despliegue investigativo incluyó interceptaciones telefónicas, labores de vecindario, búsqueda selectiva y reconocimientos fotográficos. Las diligencias de registro y allanamiento se ejecutaron en los barrios La Riviera (Engativá) y Las Brisas (Ciudad Bolívar), donde se concretó la detención de la totalidad de los integrantes señalados. El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló el resultado del operativo: “Policía Nacional en la ciudad de Bogotá desarticuló la organización criminal Artemisa, dedicada presuntamente a la trata de personas con fines de explotación sexual. La estructura utilizaba como fachada dos spa ubicadas en Kennedy y en Engativá para la explotación sexual de las víctimas”.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá.

El oficial agregó: “La estructura utilizaba como fachada dos spa ubicadas en Kennedy y en Gativá para la explotación sexual de las víctimas. Cinco personas fueron capturadas por orden judicial por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir”. “La investigación, liderada por la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, se realizó durante diez meses gracias a la denuncia anónima que incluyó interceptaciones telefónicas, búsqueda selectiva y reconocimientos fotográficos. Las mujeres eran captadas mediante falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales y aplicaciones de mensajería”, sostuvo.

Artemisa, una red criminal articulada por un clan familiar, utilizaba la fachada de falsos spas para captar, trasladar y explotar sexualmente a sus víctimas. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá.

Respecto a las personas rescatadas y las decisiones judiciales, el brigadier general Cristancho concluyó: “Durante el operativo fueron identificadas siete víctimas de nacionalidad colombiana y venezolana. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los capturados”. Tras el operativo, las autoridades le solicitaron a toda la comunidad de la capital y el resto del país reportar cualquier indicio de explotación sexual a través de la denuncia ciudadana. También le puede interesar: De la Espriella confirma cierre y traslado de embajadas: ¿qué significan estos cambios en la política exterior para Colombia? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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