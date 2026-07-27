De la Espriella conformará otro ‘Comité de Sabios’ en su gobierno, ¿para qué sirve?

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la conformación de un Comité de Sabios, un ejercicio que Colombia ya ha implementado en dos gobiernos anteriores y cuyos resultados no han sido medidos en términos de impacto real en las políticas implementadas.

“Voy a conformar un Comité de Sabios ad honorem, encabezado por el gran empresario don Arturo Calle, para analizar los grandes desafíos coyunturales, estratégicos y estructurales de la Nación”, informó el abogado este domingo.

El futuro jefe de Estado dijo que “Colombia debe aprovechar la experiencia de empresarios como Arturo Calle, el conocimiento y la sabiduría que tienen esas personas, aprovechar sus ideas, su trabajo, su ejemplo. Arturo Calle y los empresarios que van a conformar ese sanedrín le han aportado mucho al país”.

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En el antiguo Israel, el sanedrín fue un consejo de sabios conformado por 71 personas prominentes de la sociedad, las cuales resolvían cuestiones ligadas a la interpretación de la ley, fungían como tribunales especiales e incluso podían juzgar al rey.

“Ese comité será un espacio permanente de reflexión y consulta para enriquecer las decisiones que el Gobierno habrá de tomar con criterio, con unos colombianos que sin duda son patrimonio de la Nación por todo lo que han aportado”, concluyó.

Esta no es la primera vez que en nuestro país se constituye un grupo similar. En el gobierno de Iván Duque (2018-22) existió la Misión Internacional de Sabios, un grupo de 46 personalidades colombianas y extranjeras, también ad honorem (sin cobro de salario), el cual tenía una función parecida.

Fue creado en 2019, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y su objetivo era “aportar a la construcción e implementación de la política pública en educación, ciencia, tecnología e innovación, así como a las estrategias que deben construir Colombia a largo plazo, de manera escalable, replicable y sostenible”.