Empates y derrotas: el flojo arranque de los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana

El balance de los equipos colombianos en el arranque de la fase de grupos de las copas Liberadores y Sudamericana es pobre, no solo porque ninguno ganó, sino porque cuatro de ellos actuaron como locales y no pasaron del empate.
Aunque equipos como Independiente Medellín, Junior y Santa Fe tienen rivales de renombre (Estudiantes de la Plata, Palmeiras y Peñarol), dejaron escapar en casa puntos vitales en Copa Libertadores, lo que los obliga, ahora, a tener que buscar por fuera las unidades que dejaron de sumar en sus estadios.