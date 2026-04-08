La Champions no da respiro: duelos explosivos este miércoles; esto debe saber de la jornada

La emoción de la UEFA Champions League continúa este miércoles con los otros dos partidos de ida de los cuartos de final, que se disputarán desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) con transmisión de ESPN y Disney+. La jornada llega tras los triunfos del Bayern de Múnich (1-2 ante el Real Madrid) y del Arsenal (0-1 en su visita al Sporting), resultados que ya marcaron el tono competitivo de la fase. Uno de los encuentros más atractivos será el choque entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, una rivalidad que en torneos UEFA siempre ha coincidido en instancias definitivas. De hecho, todos sus enfrentamientos previos en Europa han sido en cuartos de final, con saldo favorable para los colchoneros, que se impusieron en las temporadas 2013/14 y 2015/16.

El historial reciente tampoco favorece del todo a los azulgranas frente a rivales españoles en Europa: han ganado solo cuatro de 11 eliminatorias a doble partido y apenas tres de sus últimos 11 encuentros. Sin embargo, el Barcelona se hace fuerte en casa, donde solo ha perdido dos de sus últimos 18 partidos europeos y llega con cuatro victorias consecutivas, en las que ha marcado 19 goles. Además, mantiene una notable regularidad ofensiva, habiendo anotado en 29 de sus últimos 30 partidos de Champions, aunque su talón de Aquiles ha sido la defensa, ya que no logra mantener su arco en cero desde hace 13 encuentros. En ese contexto, nombres propios como Lamine Yamal cobran protagonismo, tras marcar en los últimos tres partidos del equipo en la competición. Por el lado del Atlético, el rendimiento ha sido más irregular fuera de casa, con solo una victoria en sus últimos siete partidos europeos como visitante. No obstante, su capacidad ofensiva es evidente: ninguno de sus últimos 34 partidos UEFA ha terminado 0-0, con un promedio cercano a cuatro goles por encuentro. A esto se suma el gran momento de Julián Álvarez, quien acumula 14 goles en sus últimos 17 partidos de Champions. El otro gran duelo de la jornada enfrentará al Paris Saint-Germain contra el Liverpool, en una serie que promete intensidad y equilibrio. Ambos equipos se han medido en seis ocasiones en torneos UEFA, con tres victorias para cada uno, aunque el conjunto parisino ha salido adelante en las dos eliminatorias directas que han disputado. El PSG llega con un rendimiento sólido frente a clubes ingleses, habiendo perdido solo uno de sus últimos diez partidos ante ellos y manteniéndose invicto en los siete más recientes. Además, ha ganado sus últimas cuatro eliminatorias de cuartos de final de Champions, consolidándose como un equipo fuerte en estas instancias. Jugadores como Khvicha Kvaratskhelia atraviesan un gran momento, con goles en tres partidos consecutivos de la fase eliminatoria.

También podría marcarse un hito histórico con Warren Zaïre-Emery, quien, con apenas 20 años, está cerca de convertirse en el jugador más joven en alcanzar los 40 partidos en Champions, superando el récord de Jude Bellingham.