La Champions no da respiro: duelos explosivos este miércoles; esto debe saber de la jornada

La emoción de la UEFA Champions League continúa este miércoles con los otros dos partidos de ida de los cuartos de final, que se disputarán desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) con transmisión de ESPN y Disney+. La jornada llega tras los triunfos del Bayern de Múnich (1-2 ante el Real Madrid) y del Arsenal (0-1 en su visita al Sporting), resultados que ya marcaron el tono competitivo de la fase.
Uno de los encuentros más atractivos será el choque entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, una rivalidad que en torneos UEFA siempre ha coincidido en instancias definitivas. De hecho, todos sus enfrentamientos previos en Europa han sido en cuartos de final, con saldo favorable para los colchoneros, que se impusieron en las temporadas 2013/14 y 2015/16.