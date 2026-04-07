Tras aplazamiento del ultimátum de Trump a Irán, barril de petróleo WTI se desplomó casi 18%

El mercado petrolero reaccionó con fuerza a la desescalada en Oriente Medio. El barril de WTI, referencia en Estados Unidos, se desplomó cerca de 18% este miércoles tras el anuncio de Donald Trump de aplazar los ataques contra Irán y ante señales de apertura a una negociación por parte de Teherán.
Antes de la apertura de los mercados asiáticos, el crudo registraba una caída de 17,64%, cotizándose en 93,03 dólares por barril, en uno de los movimientos más bruscos del año para este indicador.
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