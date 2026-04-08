Mafalda llega a Netflix: director ganador del Óscar adaptará la historieta de Quino

Campanella, ganador del Óscar en 2010 por El secreto de sus ojos , trabajará junto al co-guionista y productor general Gastón Gorali y el director de producción Sergio Fernández. El equipo de escritores incluye además a Esteban Seimandi, Cecilia Monti y Marcela Guerty. La producción es una original de Netflix con Mundoloco CGI.

La historia de Mafalda y sus amigos se sumará muy pronto al catálogo de Netflix . La plataforma anunció la producción de una serie animada basada en la historieta del argentino Quino, con Juan José Campanella como director, guionista y showrunner del proyecto .

El anuncio llega seis décadas después de la primera publicación de Mafalda. El personaje apareció por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana, después de un origen tan azaroso como improbable.

Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino, había creado el personaje en 1962 por encargo de una agencia de publicidad que buscaba hacer propaganda encubierta para una marca de electrodomésticos. La idea era crear una tira familiar en la que, sin decirlo abiertamente, aparecieran aspiradoras y heladeras de la empresa Siam Di Tella. El proyecto nunca se concretó pues ningún diario aceptó la estratagema, y los bocetos le fueron devueltos a Quino.

Durante dos años el historietista guardó aquellas doce tiras sin publicar. Fue un amigo que trabajaba en Primera Plana quien le preguntó si tenía algo diferente a sus páginas de humor habituales. Quino le mostró esos bocetos y la revista comenzó a publicarlos.

El nombre del personaje, que originalmente iba a llamarse Mansfield en honor a la marca de electrodomésticos, terminó siendo Mafalda, tomado de una escena de la película Dar la cara de 1962, donde una madre responde ese nombre al ser preguntada por su bebé. Quino decidió que no era tan diferente a Mansfield y se quedó con él.

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Con el tiempo, Mafalda incorporó a Felipe, Susanita, Manolito, Miguelito, Libertad, su hermano Guille y sus padres. La niña mordaz, inquisitiva y preocupada por el mundo se convirtió en uno de los personajes más reconocidos de la historieta latinoamericana y en un referente cultural que trascendió las fronteras del humor gráfico.

Quino murió el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años, un día después de que Mafalda cumpliera 56. La serie animada de Netflix será la primera adaptación del personaje en ese formato bajo la conducción de un realizador de la trayectoria de Campanella, cuya filmografía incluye también El hijo de la novia y Metegol.