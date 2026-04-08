¿Jugar parqués y Monopolio ayuda a la salud mental? Esto dice la ciencia

Los expertos recomiendan alejarse de las pantallas y buscar nuevas alternativas de entretenimiento, que a la vez ayuden a la agilidad mental y la concentración, como los tradicionales juegos de mesa.

Según algunos estudios, volver a este tipo de juegos de mesa de forma regular pueden fortalecer la memoria desde los 40 años, todo con el propósito de tener un envejecimiento activo, lograr mayor atención y mejorar la toma de decisiones.

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Si bien Colombia sigue siendo un país con mayoría de población joven, los cambios en la natalidad y el aumento en la esperanza de vida están impulsando la necesidad de adoptar hábitos preventivos que favorezcan el bienestar en el largo plazo.

Según cifras del DANE y el Ministerio de Salud, más de 7,6 millones de colombianos superan los 60 años, lo que representa cerca del 14,5% de la población. A su vez, las atenciones en salud mental para este grupo han crecido de forma significativa en los últimos años, impulsando la búsqueda de estrategias preventivas.

En este escenario, los juegos de mesa se posicionan como una herramienta accesible y efectiva. Un metaanálisis publicado en 2023 en Journal of Alzheimer’s Disease evidenció que las personas que participan de forma regular en actividades cognitivamente estimulantes presentan mejor memoria y hasta un 15% menos riesgo de desarrollar demencia.

Distintas investigaciones también destacan que no todos los juegos estimulan las mismas habilidades y ahí radica su valor. Por ejemplo, en juegos como Monopoly, los participantes deben recordar movimientos, administrar recursos y anticipar decisiones, activando procesos relacionados con la memoria y la estrategia.