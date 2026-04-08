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¿Jugar parqués y Monopolio ayuda a la salud mental? Esto dice la ciencia

Tras la pandemia, las alertas por los problemas de salud mental han aumentado y se busca que las personas tomen acciones preventivas para evitarlas a mediano y largo plazo.

  • Los expertos recomiendan ejercitar la memoria con juegos de mesa. También ayudan a la salud mental. FOTO camilo suárez
    Los expertos recomiendan ejercitar la memoria con juegos de mesa. También ayudan a la salud mental. FOTO camilo suárez
Colprensa
hace 37 minutos
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Los expertos recomiendan alejarse de las pantallas y buscar nuevas alternativas de entretenimiento, que a la vez ayuden a la agilidad mental y la concentración, como los tradicionales juegos de mesa.

Según algunos estudios, volver a este tipo de juegos de mesa de forma regular pueden fortalecer la memoria desde los 40 años, todo con el propósito de tener un envejecimiento activo, lograr mayor atención y mejorar la toma de decisiones.

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Si bien Colombia sigue siendo un país con mayoría de población joven, los cambios en la natalidad y el aumento en la esperanza de vida están impulsando la necesidad de adoptar hábitos preventivos que favorezcan el bienestar en el largo plazo.

Según cifras del DANE y el Ministerio de Salud, más de 7,6 millones de colombianos superan los 60 años, lo que representa cerca del 14,5% de la población. A su vez, las atenciones en salud mental para este grupo han crecido de forma significativa en los últimos años, impulsando la búsqueda de estrategias preventivas.

En este escenario, los juegos de mesa se posicionan como una herramienta accesible y efectiva. Un metaanálisis publicado en 2023 en Journal of Alzheimer’s Disease evidenció que las personas que participan de forma regular en actividades cognitivamente estimulantes presentan mejor memoria y hasta un 15% menos riesgo de desarrollar demencia.

Distintas investigaciones también destacan que no todos los juegos estimulan las mismas habilidades y ahí radica su valor. Por ejemplo, en juegos como Monopoly, los participantes deben recordar movimientos, administrar recursos y anticipar decisiones, activando procesos relacionados con la memoria y la estrategia.

En contraste, dinámicas como las de Clue requieren interpretar pistas, descartar información y construir hipótesis, fortaleciendo el razonamiento deductivo.

Otros juegos, como El Juego de Life, se enfocan en la toma de decisiones a lo largo del recorrido, permitiendo a los jugadores proyectar escenarios y asumir consecuencias en el tiempo. Por su parte, opciones más ágiles como Connect 4 estimulan la rapidez mental y la identificación de patrones, habilidades clave para la toma de decisiones en situaciones inmediatas.

Esta combinación de estímulos permite activar áreas relacionadas con la memoria de trabajo, la atención, la planificación y el razonamiento, fortaleciendo lo que los expertos denominan reserva cognitiva, un factor protector frente al deterioro asociado al envejecimiento.

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Más allá del componente cognitivo, los juegos de mesa también generan beneficios en el ámbito emocional y social. Dinámicas como las que se desarrollan en partidas de Monopoly o Clue fomentan la interacción, la conversación y la conexión entre jugadores, contribuyendo a reducir el aislamiento y mejorar el bienestar general, especialmente en edades avanzadas.

Por esta razón, especialistas recomiendan integrar este tipo de actividades no solo en programas dirigidos a adultos mayores, sino también desde los 40 años como parte de hábitos preventivos de salud mental. Espacios comunitarios, empresas y entornos familiares pueden convertirse en escenarios clave para promover estas prácticas.

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