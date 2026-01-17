Con Luis Díaz en la cancha, el Bayern goleó 5-1: ¿cómo le fue al guajiro?

El Bayern Múnich volvió a demostrar por qué es el amo y señor del fútbol alemán. Sufrió, tambaleó y estuvo contra las cuerdas en un primer tiempo muy gris, pero cuando ajustó las piezas sacó a relucir toda su jerarquía y terminó firmando una goleada despiadada: lo que empezó 1-0 acabó en un contundente y humillante ¡1-5! ante un Leipzig que cometió un solo error, pero imperdonable: perdonó al campeón... y al Bayern no se le perdona.
El arranque fue incómodo para el líder. Leipzig salió valiente, intenso, decidido a discutirle el poder. A los 20 minutos encontró premio con el gol de Rómulo, que desató la ilusión local y profundizó las dudas en un Bayern desordenado, impreciso y sorprendentemente vulnerable. En medio de ese panorama opaco, Luis Díaz fue lo más rescatable: activo, comprometido, solidario en defensa y siempre dispuesto a ser salida cuando el equipo se partía. El colombiano sostuvo al gigante cuando más lo necesitaba.