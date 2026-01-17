x

Con Luis Díaz en la cancha, el Bayern goleó 5-1: ¿cómo le fue al guajiro?

El Bayern Múnich volvió a imponer su jerarquía en la Bundesliga: sufrió en el arranque, pero reaccionó a tiempo y terminó goleando 5-1 a Leipzig, con Luis Díaz como titular.

  Luis Díaz actuó todo el compromiso en la goleada del Bayern sobre el Leipzig. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
El Bayern Múnich volvió a demostrar por qué es el amo y señor del fútbol alemán. Sufrió, tambaleó y estuvo contra las cuerdas en un primer tiempo muy gris, pero cuando ajustó las piezas sacó a relucir toda su jerarquía y terminó firmando una goleada despiadada: lo que empezó 1-0 acabó en un contundente y humillante ¡1-5! ante un Leipzig que cometió un solo error, pero imperdonable: perdonó al campeón... y al Bayern no se le perdona.

El arranque fue incómodo para el líder. Leipzig salió valiente, intenso, decidido a discutirle el poder. A los 20 minutos encontró premio con el gol de Rómulo, que desató la ilusión local y profundizó las dudas en un Bayern desordenado, impreciso y sorprendentemente vulnerable. En medio de ese panorama opaco, Luis Díaz fue lo más rescatable: activo, comprometido, solidario en defensa y siempre dispuesto a ser salida cuando el equipo se partía. El colombiano sostuvo al gigante cuando más lo necesitaba.

Pero el Bayern es eso: sabe sufrir... y sabe castigar.

El segundo tiempo fue otra historia. Apenas a los 50 minutos apareció Serge Gnabry para igualar el marcador con una definición práctica y letal, de esas que cambian partidos y estados de ánimo. A partir de ahí, el duelo se inclinó definitivamente. Joshua Kimmich tomó el control, ordenó las piezas, puso pausa y jerarquía. Y entonces emergió el talento diferencial.

Michael Olise decidió el partido. El francés fue magia pura, desequilibrio constante y cerebro creativo. Dos asistencias y un gol lo convirtieron, sin discusión, en la gran figura de la noche. A los 67 minutos filtró una asistencia exquisita para Harry Kane, que puso el 1-2 y empezó a sentenciar la historia. Leipzig ya no tenía fondo físico ni claridad; la ilusión se le escurría entre las manos.

A los 82, Olise volvió a ser determinante: ejecutó un tiro de esquina perfecto que encontró la cabeza de Jonathan Tah para el 1-3. Fue el golpe definitivo. El Bayern pasó como una aplanadora ante un rival sin respuestas. A los 85, Pavlovic culminó una contra de aquellas para marcar el cuarto, y tres minutos después llegó el cierre del espectáculo.

En el quinto gol también estuvo el sello colombiano: Luis Díaz se descolgó por la banda, metió un centro perfecto, Musiala la rozó casi sin querer y el balón quedó servido para que Olise sellara su noche soñada con el 1-5 a los 88 minutos.

No hubo piedad. Bayern Múnich lo pasó mal, pero supo resistir y golpear cuando el partido lo exigía. El compromiso defensivo de Díaz fue clave en los momentos críticos, y el equipo terminó imponiendo su jerarquía colectiva e individual. Además, la noche dejó dos regresos muy importantes: Jamal Musiala, de vuelta tras seis meses fuera por una escalofriante lesión sufrida en el Mundial de Clubes, y Alphonso Davies, quien también superó sus problemas físicos.

El mensaje fue contundente para toda Alemania. El Bayern no solo gana, arrasa. Con esta victoria, el líder se escapa en la cima de la Bundesliga con 50 unidades y una ventaja de ¡11 puntos! sobre Borussia Dortmund. Un margen que empieza a oler a título... y a hegemonía renovada.

