¿Por qué algunas personas prefieren el alcohol a socializar? Esto dice la ciencia

Las personas que consumen alcohol tienden a priorizar este tipo de bebidas frente a sistemas de recompensas sociales. ¿La razón? Un estudio desvela que existe una región neuronal responsable de este fenómeno.

El trabajo, publicado en el Journal of Neuroscience y liderado por el Centro Médico Universitario de Ámsterdam (Holanda), revela que la ínsula anterior –un área responsable del interés y la toma de decisiones– se activa más con esta sustancia que con otras alternativas.

Los investigadores observaron esta parte del cerebro en modelos roedores al tomar decisiones relacionadas con el consumo de alcohol y los entrenaron para presionar una palanca a cambio de esta sustancia u otro tipo de recompensas sociales.