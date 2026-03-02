x

¿Por qué algunas personas prefieren el alcohol a socializar? Esto dice la ciencia

Un estudio en roedores demuestra que esta parte del cerebro suele activarse más con la presencia de esta sustancia que con otras opciones de recompensa.

  • Las personas que consumen alcohol tienden a priorizar esta bebida frente a otros sistemas de recompensa. Foto: EL COLOMBIANO
hace 2 horas
Las personas que consumen alcohol tienden a priorizar este tipo de bebidas frente a sistemas de recompensas sociales. ¿La razón? Un estudio desvela que existe una región neuronal responsable de este fenómeno.

Siga leyendo: De ser el rockero Johnny Richard a pintar el retrato del Padre Marianito: la vida de Bernardo Echavarría Berrío

El trabajo, publicado en el Journal of Neuroscience y liderado por el Centro Médico Universitario de Ámsterdam (Holanda), revela que la ínsula anterior –un área responsable del interés y la toma de decisiones– se activa más con esta sustancia que con otras alternativas.

Los investigadores observaron esta parte del cerebro en modelos roedores al tomar decisiones relacionadas con el consumo de alcohol y los entrenaron para presionar una palanca a cambio de esta sustancia u otro tipo de recompensas sociales.

Se dieron cuenta de que las ratas preferían esta sustancia a otras alternativas, ya que esta región se activaba más durante ejercicios cuyo premio era bebida que en otras donde se les retribuía de manera diferente.

Este hallazgo fue visible, sobre todo, antes de tomar la decisión. Así, un modelo matemático posterior sugirió que la activación era muy rápida, por lo que tardaban poco tiempo en elegir el alcohol.

Lea aquí: Pokémon, treinta años del videojuego que hizo cool la entomología

Según explican los expertos, su trabajo busca descomponer la toma de decisiones y observar la forma en la que estos roedores eligen y desempeñan una acción para obtener una recompensa.

“Este mismo enfoque podría aplicarse a los seres humanos que consumen alcohol y nos ayudaría a descifrar las señales de esta región que intervienen en la toma de decisiones”, concluye el líder del proyecto, Nathan Marchan.

