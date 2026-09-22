Presidente del Bayern Múnich respalda a Luis Díaz y recuerda dato de la temporada pasada que da tranquilidad

En medio de las críticas sobre el inicio de temporada de Luis Díaz, el Bayern Múnich ha cerrado filas para expresar su respaldo absoluto hacia el atacante colombiano, pese a encadenar cinco partidos consecutivos sin anotar ni asistir.

Así lo dejó saber el presidente del club bávaro, Herbert Hainer, quien fue el encargado de transmitir un parte de tranquilidad a la hinchada durante una charla con el diario alemán Bild. El directivo recordó un escenario similar vivido durante el Oktoberfest del año anterior y ratificó su pronóstico sobre la importancia de Díaz en el equipo.

“Lo recuerdan bien. Lo repetiré hoy. Lo vimos el año pasado, también tuvo un comienzo algo lento y luego dio en el blanco de forma increíble”, expresó Hainer, pidiendo además paciencia al momento del atacante colombiano.

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“Si vuelve a suceder así, entonces estoy completamente de acuerdo: ¡seremos imbatibles!”, reafirmó el directivo, sentenciando la confianza que le tiene al extremo colombiano que en la temporada pasada marcó 26 goles y aportó 23 asistencias en 51 partidos jugados con los bávaros.