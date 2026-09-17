Luis Díaz habló sobre el Balón de Oro: no se guardó nada y lanzó su candidato

Luis Díaz sabe que no se va a ganar el Balón de Oro. El futbolista colombiano es uno de los mejores extremos del mundo. También una de las figuras del Bayern Múnich alemán. La temporada pasada fue parte fundamental del mejor tridente del planeta junto a Harry Kane y Michael Olise: entre los tres estuvieron presentes en 166 acciones de gol.
Kane anotó 61 goles y dio siete asistencias. Luis Díaz festejó 26 tantos y puso 19 pases para gol. Olise festejó 24 tantos; mientras que dio 29 pases para que sus compañeros metieran la pelota. Ese rendimiento le valió al futbolista colombiano para ser incluido en la lista de 30 candidatos para pelear por quedarse con el Balón de Oro de la revista France Football.