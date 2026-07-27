“Tres goles se come”: Montero pasó del aplauso al señalamiento en apenas dos partidos con Boca

El arquero colombiano Álvaro Montero pasó de recibir elogios en su debut con Boca Juniors a vivir una noche complicada en apenas su segundo partido del semestre. El guardameta tuvo responsabilidad en varios de los goles de la derrota frente a Riestra y provocó una llamativa reacción del técnico Rodolfo Arruabarrena durante el encuentro. Montero había dejado una grata impresión en su estreno con el conjunto xeneize durante el compromiso de Copa Sudamericana frente a O’Higgins. Su actuación transmitió seguridad y fue destacada por el propio entrenador, quien resaltó su desempeño tanto en el juego aéreo como con los pies.

“Álvaro Montero respondió. Es su primer partido en cancha de Boca y dio esa seguridad que necesitamos: juego aéreo, con los pies y tapando la pelota que tenía que tapar”, afirmó en ese momento el ‘Vasco’ Arruabarrena. La historia fue completamente distinta en la segunda presentación del arquero colombiano. Durante el partido frente a Riestra, Montero quedó comprometido en los goles que recibió Boca Juniors, situación que generó frustración en el cuerpo técnico. Tras el tercer tanto del rival, las cámaras captaron una llamativa reacción de Arruabarrena. El entrenador se dio vuelta hacia el banco de suplentes y, con evidente gesto de incredulidad, expresó: “Tres goles se come”. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y abrió el debate entre los aficionados sobre el rendimiento del arquero colombiano y el momento que atraviesa el equipo argentino. El técnico asumió toda la responsabilidad Pese a la reacción que tuvo durante el partido, Arruabarrena cambió el tono en la conferencia de prensa posterior y evitó responsabilizar a Montero o a cualquier otro futbolista por la derrota.

El entrenador fue contundente al asumir la responsabilidad del resultado. “El primer responsable soy yo. Hay que seguir insistiendo en algunas cosas, seguir mejorando en muchas y levantar. En este club cuando te caés te tenés que levantar lo antes posible, y en cuatro días tenemos la definición de la Sudamericana”. Asimismo, dejó claro que una mala actuación no modificará la confianza que tiene en su plantel. “No por una derrota voy a cambiar mis convicciones, mis ideas y lo que pienso de cada jugador. En eso estoy tranquilo”. Montero buscará revancha Aunque su segunda presentación con la camiseta de Boca Juniors estuvo lejos de las expectativas que había generado tras su debut, Álvaro Montero tendrá una rápida oportunidad para reivindicarse. El conjunto xeneize deberá cambiar de página de inmediato, ya que en pocos días afrontará el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, un compromiso clave para las aspiraciones internacionales del club y una nueva oportunidad para que el arquero colombiano recupere la confianza.