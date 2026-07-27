Fondo gringo pasó de controlar el 2,4% al 26,8% de la deuda pública de Colombia en manos de extranjeros en solo un año

El mercado de deuda pública colombiano tiene un nuevo protagonista y su nombre es PIMCO. Se trata de una de las gestoras de fondos más grandes del mundo, con sede en Estados Unidos, que en el último año pasó de ser un jugador menor en Colombia a convertirse en el principal comprador extranjero de bonos de deuda pública (TES), es decir, los títulos con los que el Gobierno se financia en el mercado local.
Un informe de renta fija de Corficolombiana, elaborado por el analista Felipe Espitia y el economista jefe, Julio Romero, identificó 111 vehículos de inversión asociados a esta gestora. De esos, 95 tenían tenencias de TES a junio de 2026.
En conjunto, esos fondos sumaban $41,4 billones, equivalentes al 26,8% de todo el saldo de deuda interna que está en manos de inversionistas extranjeros.
Hace apenas un año, en junio de 2025, PIMCO (Pacific Investment Management Company, firma global de inversión estadounidense) representaba una fracción casi insignificante del total en manos de extranjeros, 2,4%. 12 meses después, esa participación se disparó a 26,8%. Según Corfi, ningún otro actor del mercado creció a ese ritmo.
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