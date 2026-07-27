La Presidencia a distancia de Abelardo: el reto de gobernar con ministerios en Bogotá y despacho en Barranquilla

A pocos días de su posesión, el presidente electo Abelardo De la Espriella confirmó que no ejercerá sus funciones desde la Casa de Nariño, sino que dividirá su despacho entre el Palacio de San Carlos en Bogotá y una sede en Barranquilla, desde donde hasta realizará consejos de ministros.

La decisión, que el mandatario electo enmarca en su promesa de gobernar “desde cada rincón de la patria” y no únicamente desde el centro del país, abre un interrogante logístico de fondo: ¿cómo operará la relación diaria entre el jefe de Estado y el aparato ministerial, que en su inmensa mayoría permanece concentrado en Bogotá?

Y es que ya Barranquilla se prepara. Cerca de la Vía 40 (avenida que conecta prácticamente a toda la ciudad), en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso, mejor conocido como Batallón Paraíso, las obras para adecuar esta infraestructura como sede presidencial comenzaron. También ha dicho que lo hará desde el edificio del Palacio de la Aduana, al centro de la ciudad.

Así lo confirmó la semana pasada el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. “Vamos a apoyar a la presidencia de la República, en la construcción de la sede de nuestro presidente Abelardo de la Espriella para que tenga donde despachar aquí en nuestra ciudad de Barranquilla”, dijo.

La orden del mandatario regional es la adecuación de una sede lista, cómoda, tecnológicamente bien dotada y con todas las facilidades y comodidades para lograr esta sede presidencial para Abelardo de la Espriella.

Pero los cuestionamientos sobre las facilidades de empezar a despachar desde la capital del Atlántico no son menores.

Actualmente, la mayoría de los ministerios funciona en el mismo sector del centro bogotano donde está la Casa de Nariño, lo que le permite al presidente convocar y reunirse en persona con sus funcionarios en cuestión de minutos.

Con el nuevo esquema, esa cercanía física desaparece. Aunque la tecnología permitiría sostener comunicaciones, no es lo mismo coordinar decisiones de gobierno a distancia que tener a los ministros a pocas cuadras.

A esto se suma que De la Espriella tampoco estará de forma permanente en Barranquilla, pues ha anunciado que pasará varios días en distintas regiones liderando los llamados puestos de mando unificados (PMU).

La decisión hace parte de un plan más amplio de descentralización que también contempla sedes alternas en Medellín y en Cali.