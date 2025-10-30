x

Fifa presentó a Boma, la mascota del Mundial Sub 17 de Qatar que le rinde homenaje a “Bora” Milutinović

Colombia realizó parada en Turquía rumbo a la sede del torneo que arranca este lunes 3 de noviembre.

  • La mascota del Mundial Sub 17 de Qatar está inspirada en honor al serbio Velibor “Bora” Milutinović. FOTO TOMADA X@AS_AGabilondo
    La mascota del Mundial Sub 17 de Qatar está inspirada en honor al serbio Velibor “Bora” Milutinović. FOTO TOMADA X@AS_AGabilondo
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
30 de octubre de 2025
bookmark

Las mayores promesas del mundo se darán cita en Qatar para el primer Mundial sub-17 de 48 selecciones, y el ave es un homenaje a una figura que a menudo pasa inadvertida en el fútbol: la del ojeador.

El nombre BOMA significa “búho” en árabe y es un guiño al legendario exjugador y técnico serbio Velibor “Bora” Milutinović, que dirigió a cinco selecciones distintas en Mundiales consecutivos entre 1986 y 2002, antes de trasladarse a Qatar, país en el que ha contribuido al desarrollo de este deporte como entrenador y ojeador.

La buena trayectoria de Qatar en el fútbol internacional se debe en parte a la labor de Milutinović, que ha ejercido de consultor, mentor y defensor a ultranza del fútbol catarí desde su llegada al país en 2009.

El serbio contribuyó en la presentación de la candidatura del país que a la postre organizó la Copa Mundial de la FIFA 2022, y ha ejercido de asesor y embajador de la prestigiosa Academia Aspire, el centro de tecnificación y desarrollo del talento en el que se han formado numerosos campeones de la Copa de Asia de la AFC y jugadores de la selección catarí que hace poco se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA 26.

Al igual que sucede con Milutinović, la experiencia y sabiduría de BOMA salen a relucir cuando busca futuras estrellas, para lo cual se sirve de su ojo para el talento y su inteligencia para fomentar el desarrollo de las próximas generaciones de futbolistas.

El búho, de apariencia inconfundible, luce un plumaje propio de su especie y unas gafas prominentes. Tanto BOMA como Milutinović son símbolos de una competición que busca dar alas a los jugadores más prometedores del planeta en su primera competición mundial.

BOMA es el mejor homenaje posible a Milutinović y a todos los que, como él, ponen su experiencia, inteligencia y visión de futuro al servicio de la búsqueda de talentos en todos los rincones del planeta.

El búho entrará en escena el mes que viene cuando comience la competición ampliada de 48 selecciones, que tendrá lugar en un ambiente familiar, cortesía del vanguardista complejo Aspire Zone de Doha.

La competición ha dado a conocer figuras de la talla de Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min y Francesco Totti, futbolistas que pasarían a hacer historia.

* Con información de FIFA

Colombia viaja a Qatar para el Mundial

La Selección Colombia que dirige Fredy Hurtado viaja rumbo a Qatar para el Mundial Sub 17 que arranca este lunes, 3 de noviembre.

La Tricolor está ubicada en el Grupo G junto a Alemania, Corea del Norte y El Salvador.

Colombia comenzará la fase de grupos enfrentando a Alemania el 4 de noviembre a las 9:45 a.m. (hora de Colombia).

En la segunda jornada, prevista para el 7 de noviembre, se medirá contra El Salvador a las 7:30 a.m. (hora de Colombia) y cerrará la fase de grupos ante Corea del Norte, el 10 de noviembre, a las 8:30 a.m. (hora de Colombia).

Todos los partidos de la primera fase se disputarán en la sede Aspire Zone.

Hay que recordar que este Mundial estrena el número de 48 equipos que disputarán los grupos, de los cuales clasificaran los dos primeros y los mejores ocho terceros para la fase de Dieciseisavos.

De ahí se harán los duelos directos para luego definir los octavos de final, los cuartos de final, semifinal y final, respectivamente.

