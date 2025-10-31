Los viajes de Verónica Alcocer como “diplomática”, a pesar de estar separada de Petro

Desde hace meses, Verónica Alcocer no ha vuelto a aparecer en público junto a Gustavo Petro. En los pasillos de la Casa de Nariño su oficina y parte de su “séquito” siguen existiendo, pero su silla está vacía. Aun así, aparece en los listados oficiales de representación del Estado colombiano en actos internacionales que se pagan con recursos públicos. El contraste entre su presencia global y su ausencia doméstica se volvió tema de conversación pública luego de que el presidente Gustavo Petro se refiriera al respecto hace unos días: “Estamos separados hace años”, dijo en X. El comentario llegó después de que el gobierno de Estados Unidos la incluyera en la Lista Clinton, bajo el argumento de presuntas ventajas obtenidas por su cercanía al jefe de Estado. También incluyeron a Nicolás Petro Burgos y al ministro Armando Benedetti.

¿Siguen juntos?

Cuentas bancarias congeladas, negocios en pausa, rechazo por parte de entidades y puertas cerradas en lo diplomático; esas son algunas de las primeras consecuencias que han tenido que enfrentar varias fichas del Gobierno luego de que el mandatario colombiano entrara en el grupo de sancionados por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). Ante la presión de estar sobre las cuerdas en lo económico, el mandatario terminó por confirmar lo que desde hace tiempo se comentaba en voz baja: que el vínculo entre él y Alcocer estaba roto, pero que ella seguía ejerciendo como Primera Dama. Su papel, dicen fuentes cercanas al Palacio, se mantiene activo aunque no convive con Petro. Cada vez que regresa al país, por ejemplo, se despliega un esquema de protección “excepcional” pues hace unos meses se radicó en Europa aunque volvió. En los documentos oficiales, sin embargo, la realidad es otra. Mientras el mandatario insiste en que lo que pasa en su corazón es únicamente parte de su vida privada, Alcocer sigue apareciendo como su cónyuge. Así lo establece una declaración juramentada del 1 de noviembre de 2024 revelada por el concejal Daniel Briceño (Centro Democrático): “Petro le miente al país o falsifica el reporte”, aseguró.

Los viajes

Durante el último año, Alcocer ha encabezado o participado en viajes internacionales en representación de Colombia. Su última aparición pública junto al presidente Gustavo Petro ocurrió durante los Juegos Olímpicos de París a mediados de 2024. En ese viaje, Alcocer participó en actividades culturales vinculadas a la delegación colombiana y en una reunión con la esposa de Emmanuel Macron. Aquel viaje marcaría el momento en el que, según explicaron desde el Palacio, Alcocer y Petro se separan casi que definitivamente aunque no han hecho la separación legal y papeleo correspondiente. Poco después, la Primera Dama viajó a Egipto, donde se reunió con la primera dama Entissar Amer, esposa del presidente Abdel Fattah el-Sisi. La agenda se centró en programas de cooperación social y en temas de educación femenina y derechos de la infancia. Su siguiente parada fue en Suecia. Allí, Alcocer participó en encuentros con fundaciones dedicadas a la equidad de género y la salud mental, además de una reunión informal con representantes del Ministerio de Cultura sueco. Permaneció varias semanas en el país, lo que alimentó versiones sobre su residencia temporal allí. Personas cercanas a su entorno aseguran que fue una estadía “mixta”: entre lo personal y lo diplomático. Su siguiente escala fue China en septiembre del año pasado, donde sostuvo un encuentro con la viceministra de Relaciones Exteriores y con delegados del Instituto Confucio. La visita, de carácter protocolario, buscaba “promover intercambios académicos y culturales”. La embajada de Colombia en Pekín confirmó su presencia como parte de una “agenda cultural y educativa”. A comienzos de año, Alcocer asistió al Foro Global sobre la Lucha contra la Ceguera, una iniciativa impulsada por fundaciones médicas de Medio Oriente. En el evento, compartió panel con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expuso sobre programas de inclusión social para personas con discapacidad visual en Colombia. En abril de este año encabezó la delegación colombiana en el funeral del papa Francisco, en representación oficial del Gobierno. Viajó junto a la excanciller Laura Sarabia. Fue su aparición más reciente en un acto diplomático de alto nivel, pero fuentes indican que viaja con frecuencia a otros destinos del mundo no necesariamente en misiones diplomáticas.

¿Cuánto cuesta?