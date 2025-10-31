Los viajes de Verónica Alcocer como “diplomática”, a pesar de estar separada de Petro

Desde hace meses, Verónica Alcocer no ha vuelto a aparecer en público junto a Gustavo Petro. En los pasillos de la Casa de Nariño su oficina y parte de su “séquito” siguen existiendo, pero su silla está vacía. Aun así, aparece en los listados oficiales de representación del Estado colombiano en actos internacionales que se pagan con recursos públicos.
El contraste entre su presencia global y su ausencia doméstica se volvió tema de conversación pública luego de que el presidente Gustavo Petro se refiriera al respecto hace unos días: “Estamos separados hace años”, dijo en X. El comentario llegó después de que el gobierno de Estados Unidos la incluyera en la Lista Clinton, bajo el argumento de presuntas ventajas obtenidas por su cercanía al jefe de Estado. También incluyeron a Nicolás Petro Burgos y al ministro Armando Benedetti.