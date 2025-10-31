Lluvias en Colombia: consejos de un experto para fortalecer sus defensas y evitar enfermedades

Las lluvias regresaron con fuerza a Colombia, y según el Ideam, este segundo ciclo del año podría extenderse hasta diciembre ya que está influenciado por la tormenta tropical Melissa, el quinto huracán potencial de la temporada. Y bueno, aunque el país está acostumbrado a los cambios climáticos, los aguaceros prolongados suelen traer consigo un repunte de enfermedades respiratorias, digestivas y alérgicas. Por eso, fuera de seguir las medidas preventivas que la Defensa Civil suele divulgar en estos casos, los especialistas insisten en reforzar el sistema inmune.
“Durante esta época del año, el cuerpo enfrenta mayores desafíos para mantenerse sano y en equilibrio, haciéndolo más propenso a enfermedades virales”, explica a EL COLOMBIANO Hugo Palafox, científico experto en metabolismo humano, antioxidantes y nutrición celular. Asimismo, recuerda que el clima húmedo y los cambios de temperatura afectan directamente las defensas naturales del organismo, por lo que es necesario adoptar rutinas de autocuidado más conscientes.
Entre sus principales recomendaciones, Palafox destaca mantener bajo control la humedad dentro de los hogares. “Es importante revisar que no haya filtraciones o acumulación de agua estancada, ya que la humedad excesiva favorece el crecimiento de hongos y puede desencadenar alergias e infecciones respiratorias”, advierte. También recomienda ventilar los espacios, limpiar canaletas y vigilar los puntos de riesgo ante posibles inundaciones.