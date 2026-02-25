Emergencia económica: los cinco decretos que expidió Petro con la excusa de enfrentar la crisis invernal

Bajo el marco de la emergencia económica, el Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió los decretos 0173, 0174, 0175, 0176 y 0177 de 2026, un paquete de medidas urgentes diseñadas para mitigar los efectos de las inundaciones en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Las medidas incluyen nuevos impuestos temporales, contratación directa sin licitación pública y alivios extraordinarios para el sector agropecuario, en respuesta a una crisis climática que, según el Gobierno, superó los mecanismos ordinarios de financiación y atención institucional.
Puede leer: MinHacienda asegura que firmó decreto del impuesto al patrimonio que arrancará en abril: ¿qué cambios trae?
Aunque el Gobierno proyecta recaudar cerca de $8 billones con las medidas adoptadas en el marco de la emergencia, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que ese monto podría resultar insuficiente frente al agravamiento de los daños provocados por los fenómenos climáticos.
Sin embargo, la Contraloría General de la República señaló que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tendría disponibles alrededor de $2,69 billones para atender la contingencia. En ese contexto, para algunos sectores surge la pregunta sobre el destino real del nuevo recaudo: si se destinará exclusivamente a enfrentar la crisis climática o si terminará cubriendo el déficit fiscal que hoy presiona las finanzas del Estado.