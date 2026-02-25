Matrimonios que tienen casa y carro reducen el riesgo de divorcio, revela estudio en EE. UU.; esta es la explicación

¿Alguna vez ha escuchado que el dinero no da la felicidad, pero ayuda? Pues en el matrimonio, parece que los números en la cuenta de ahorros del banco tienen mucho que decir sobre cuánto puede durar el “sí, acepto” de la pareja. La investigación, titulada Wealth and Divorce, de Alexandra Killewald, Angela Lee y Paula England, reveló que en Estados Unidos las parejas con mayor riqueza presentan menor riesgo de divorcio. Y no se trata solo de ingresos; el patrimonio neto (activos menos deudas) se ubica como un predictor clave de estabilidad del matrimonio. Puede leer: El “Sí, acepto” que paralizó el Super Bowl: Pastor reveló los secretos de la boda real durante el show de Bad Bunny En ese orden, en Estados Unidos, las parejas que tienen más patrimonio, es decir, más bienes y ahorros que deudas, tienden a divorciarse menos. Y ese efecto es más fuerte cuando se pasa de tener pocos recursos a contar con algo de respaldo económico. Es en esos niveles bajos de riqueza donde tener un pequeño patrimonio hace una mayor diferencia en la estabilidad del matrimonio.

Esta investigación, que analizó datos del Estudio Longitudinal Nacional de la Juventud siguiendo a personas nacidas a finales de los años 50 y principios de los 60, muestra que la riqueza no solo es un colchón contra el estrés, sino un símbolo de éxito social. “La estabilidad matrimonial no solo es una consecuencia de estar casados, sino que la riqueza en sí misma actúa como un ancla para la relación”, concluye el estudio.

Desigualdad patrimonial y estratificación familiar en Estados Unidos

Además, los académicos encontraron que la desigualdad de la riqueza en Estados Unidos es alta y creciente. Pero el fenómeno no se queda en los balances financieros, también atraviesa la vida familiar. Por ejemplo, investigaciones previas muestran que las parejas más ricas tienen mayor probabilidad de permanecer casadas. A la vez, permanecer casado se asocia con mayor acumulación de riqueza. Para los investigadores, el resultado es un círculo que puede amplificar la desigualdad: “si la riqueza estabiliza matrimonios y los matrimonios estables acumulan más riqueza, la estratificación económica también se convierte en estratificación familiar”. Además conozca: Los 10 multimillonarios que más se enriquecieron en 2025: Elon Musk roza el billón de dólares El estudio también descubrió que la asociación negativa entre riqueza y divorcio es mucho más fuerte en los niveles bajos de patrimonio. De hecho, pasar de tener por lo menos 40.000 dólares en patrimonio neto (unos $148 millones) reduce el riesgo de divorcio tanto como el hecho de no haber tenido hijos antes del matrimonio en comparación con haber tenido al menos uno. Lo más sorprendente es que el beneficio de esos primeros 40.000 dólares es igual de potente que el de pasar de 40.000 a 400.000. Es decir, una vez que la pareja alcanza un nivel modesto de seguridad financiera, el efecto de “protección” contra el divorcio se estabiliza.

Casas y carros son símbolos de éxito que mantienen parejas unidas

Los expertos manejan dos teorías para explicar que las parejas con mayor riqueza tienen un riesgo de divorcio significativamente menor: la perspectiva material y la simbólica. En la primera, el dinero permite subcontratar tareas del hogar, vivir en espacios menos congestionados y evitar peleas por gastos cotidianos. En la segunda, poseer bienes visibles ayuda a las parejas a sentir que han superado la “barra matrimonial”, ese estándar mínimo de éxito que la sociedad espera de un matrimonio. Por lo tanto, el estudio encontró que, incluso manteniendo constante el patrimonio neto total, ser dueño de una casa o de un vehículo está directamente relacionado con un menor riesgo de separación. Estos bienes o activos son marcadores visibles de estatus de clase media que fortalecen el compromiso. Así las cosas, ser dueño de una casa en lugar de no tenerla reduce el riesgo de divorcio de forma mucho más drástica que simplemente aumentar el valor de una casa que ya tienes. Puede leer: Arriendo en Colombia: 7 de cada 10 búsquedas fueron para alquilar vivienda y no para comprar

Deudas y estabilidad financiera en hogares