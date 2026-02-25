Bill Gates reconoció “aventuras” con mujeres, pero niega estar implicado en delitos del caso Epstein

Bill Gates admitió haber cometido “un grave error” al relacionarse con Jeffrey Epstein, y le dijo a los empleados de su fundación benéfica que sí tuvo aventuras con dos mujeres rusas, pero negó cualquier relación con los crímenes del financiero y delincuente sexual convicto.
El cofundador de Microsoft es una de las figuras más destacadas que aparecen en los documentos del archivo Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se revelan amistades cercanas, acuerdos financieros ilícitos y fotos privadas.