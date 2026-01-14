“Fue desafortunada la referencia”: Carlos Antonio Vélez está en aprietos por insinuar que Lamine Yamal se dopa

Lo que dijo, durante la transmisión de la Supercopa de España el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez sobre Lamine Yamal fueron palabras mayores. El fin de semana, durante el clásico entre Barcelona y Real Madrid que se jugó en Arabia Saudita, el experimentado comunicador lanzó, al aire, un comentario que llegó a España y generó molestias. Yamal fue una de las figuras del cuadro catalán en la victoria 3-2 ante los madrileños. No hizo gol, pero sí desequilibró con su velocidad y habilidad. El lateral izquierdo del Madrid, Álvaro Carreras, lo sufrió durante todo el partido. Vinícius Júnior, quien debía hacerle el doblaje, también se vio en aprietos para marcar al joven futbolista de 18 años, que tiene dos premios Golden Boy –mejor jugador menor de 21 años del mundo–, en sus estanterías.

Desde hace un tiempo Lamine juega con la mano derecha vendada. Se desconoce que haya tenido una lesión, pero la usa con frecuencia. Eso ha generado especulaciones. Vélez, en la transmisión del partido por Win Sports, las comentó. “Se pone las vendas por la medicina que se necesita poner, la hormona de crecimiento. En Fifa hay una investigación en este momento. No es que esté lesionado, ni tenga un problema, o una cábala. Lo que buscan en la investigación es saber cuál es la medicina que es la hormona de crecimiento”, dijo.

Las palabras de Vélez tomaron una dimensión enorme: se volvieron virales en redes sociales. Llegaron a España. Creadores de contenido como Pedro Núñez, conocido por su nombre de usuario @elperitacule, manifestó que los comentarios del periodista colombiano eran inapropiados porque insinuaban que el futbolista español se “dopaba”. “El periodista acusó a Lamine Yamal de doparse. Lo hizo en un canal que no es madridista (él es creador de contenido en favor del Barcelona), y pienso que los periodistas deberías ser más profesional. Sabemos que cada día hay menos en ese gremio, pero cómo puede decir el señor Carlos Vélez de difamar el trabajo de Yamal como deportista. Espero que el video les llegue al Barcelona y Yamal para que tomen acciones contra usted, porque el señalamiento, en un medio de comunicación, le puede salir caro. Espero que mínimo, se tenga que retractar y pague una multa”, comentó el creador de contenido en su publicación.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre la situación?

El crecimiento de Lamine Yamal en los últimos años ha sido un tema que ha generado tabú. Cuando el futbolista español, de ascendencia africana, debutó como profesional tenía 15 años y medía 1,71 metros en 2023. El día que lo midieron en el inicio de la temporada 2024, el joven tenía una estatura de 1,78 metros. Ahora, con 18 años cumplidos el 13 de julio pasado, el jugador mide 1,81 metros y, por la edad que tiene, podría seguir creciendo en los próximos años.

El extremo no solo ha crecido en estatura. También lo ha hecho en masa muscular. Cuando el mundo lo conoció era un “niño” delgado. Ahora se ve más fuerte. Eso, seguro, es consecuencia del trabajo que realiza en el gimnasio durante la temporada, así como el “asentamiento” del cuerpo cuando empieza a madurar.