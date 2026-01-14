“Fue desafortunada la referencia”: Carlos Antonio Vélez está en aprietos por insinuar que Lamine Yamal se dopa

Lo que dijo, durante la transmisión de la Supercopa de España el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez sobre Lamine Yamal fueron palabras mayores. El fin de semana, durante el clásico entre Barcelona y Real Madrid que se jugó en Arabia Saudita, el experimentado comunicador lanzó, al aire, un comentario que llegó a España y generó molestias.
Yamal fue una de las figuras del cuadro catalán en la victoria 3-2 ante los madrileños. No hizo gol, pero sí desequilibró con su velocidad y habilidad. El lateral izquierdo del Madrid, Álvaro Carreras, lo sufrió durante todo el partido. Vinícius Júnior, quien debía hacerle el doblaje, también se vio en aprietos para marcar al joven futbolista de 18 años, que tiene dos premios Golden Boy –mejor jugador menor de 21 años del mundo–, en sus estanterías.