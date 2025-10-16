Video | “¿Cuándo va a ser esa primera vez?”: Pibe Valderrama explotó tras la eliminación de Colombia del Mundial sub-20

Nuevamente, la Selección Colombia tuvo una destacada participación en un certamen, sin embargo, quedó fuera de las posibilidades de lograr el título. Ante esto, Carlos “El Pibe” Valderrama explotó en un video y mostró su frustración por lo ocurrido.

Los colombianos llegaban ante Argentina con la posibilidad de meterse por primera vez a una final de una competencia Fifa del fútbol masculino, pues en el fútbol femenino las mujeres lograron llegar a disputar el título en el pasado Mundial sub-17 del año 2022 disputado en la India.

Aunque ya el equipo dirigido por César Torres había dejado atrás a uno de los favoritos al título, como lo era España, el reto en semifinales era ante un viejo conocido, la Argentina que enfrentaron en dos ocasiones en el Sudamericano celebrado en Venezuela.

En medio de un partido parejo en donde hubo opciones de lado a lado, una desatención defensiva en el minuto 72 provocó que Mateo Silvetti marcara para la albiceleste y con esa anotación, el partido terminara 1-0 a favor de los dirigidos por Diego Placente.