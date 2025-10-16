x

Video | “¿Cuándo va a ser esa primera vez?”: Pibe Valderrama explotó tras la eliminación de Colombia del Mundial sub-20

El 10 histórico de la Selección Colombia mostró su frustración con la eliminación ante Argentina y le envió un mensaje a los jóvenes futbolistas.

  • Carlos ‘El Pibe’ Valderrama se mostró esperanzado en que en algún momento Colombia tendrá su primer título mundial de fútbol. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

16 de octubre de 2025
bookmark

Nuevamente, la Selección Colombia tuvo una destacada participación en un certamen, sin embargo, quedó fuera de las posibilidades de lograr el título. Ante esto, Carlos “El Pibe” Valderrama explotó en un video y mostró su frustración por lo ocurrido.

Los colombianos llegaban ante Argentina con la posibilidad de meterse por primera vez a una final de una competencia Fifa del fútbol masculino, pues en el fútbol femenino las mujeres lograron llegar a disputar el título en el pasado Mundial sub-17 del año 2022 disputado en la India.

Aunque ya el equipo dirigido por César Torres había dejado atrás a uno de los favoritos al título, como lo era España, el reto en semifinales era ante un viejo conocido, la Argentina que enfrentaron en dos ocasiones en el Sudamericano celebrado en Venezuela.

En medio de un partido parejo en donde hubo opciones de lado a lado, una desatención defensiva en el minuto 72 provocó que Mateo Silvetti marcara para la albiceleste y con esa anotación, el partido terminara 1-0 a favor de los dirigidos por Diego Placente.

La reacción del Pibe Valderrama a la eliminación del Mundial sub-20

A través de un video en sus redes sociales, el creativo histórico de la Selección Colombia, que disputó con la tricolor 3 mundiales de mayores y lideró una de las generaciones doradas del fútbol colombiano, mostró su rabia por lo ocurrido.

“No joda ombe, ¿nunca nos va a tocar esa mondá?”, expresó coloquialmente Valderrama haciendo alusión a que nunca le iba a tocar a una Selección Colombia levantar una copa mundial.

“Hay que seguir pelado, qué vamos a hacer. Yo no sé a qué grupo le va a tocar esa vaina” se preguntó El Pibe, agregando que “nos va a tocar la primera, siempre hay una primera vez hermano”.

Con la derrota de este miércoles, Colombia jugará ante Francia por el tercer puesto en el Mundial. De conseguirlo, será la segunda vez en la historia que alcance el podio de una Copa del Mundo de la categoría, siendo la primera hace 22 años en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos 2003 donde quedó por detrás de la Brasil de Dani Alves, Fernandinho y Kaká, y la España de Juanfran Torres, Vitolo y Andrés Iniesta. El equipo cafetero era dirigido por Reinaldo Rueda.

