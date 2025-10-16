x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

César Torres, entre excusas y esperanza: el objetivo de igualar a Rueda y la lucha por el tercer lugar en Mundial Sub-20

Tras la derrota ante Argentina, César Torres pide autocrítica y promete luchar por el tercer lugar del Mundial Sub-20. Descubre qué dijo el técnico y cómo planea cerrar con orgullo el torneo.

  • César Torres podrá contar con Néiser Villarreal para el partido por el tercer lugar luego de que el delantero, goleador del Mundual con 5 tantos, se perdiera la semifinal por acumulación de tarjetas amarillas. FOTO GETTY
    César Torres podrá contar con Néiser Villarreal para el partido por el tercer lugar luego de que el delantero, goleador del Mundual con 5 tantos, se perdiera la semifinal por acumulación de tarjetas amarillas. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

16 de octubre de 2025
bookmark

Tras la derrota en semifinales de la Copa Mundial Sub-20 que se celebra en Chile, donde la Selección Colombia se privó de jugar por primera vez una final en un certamen de la categoría, el mensaje del técnico tricolor, César Torres, fue de agradecimiento, autocrítica y esperanza.

El grupo, que mostró entrega y coraje, ahora centra sus fuerzas en cerrar el torneo con dignidad y luchar por el tercer puesto ante Francia, este sábado a partir de las 2:00 de la tarde.

Le puede interesar: Estas son las 28 selecciones que ya aseguraron su cupo al Mundial 2026: Inglaterra es la primera europea clasificada

“Gracias a todos los que están en el cuerpo técnico. Gracias por todo a la Federación, por el apoyo, por todo. Ofrecer excusas, no pudimos, lo intentamos, lo buscamos con valentía, pero nos sigue faltando. Tenemos que incluirnos todos, buscar cada día qué nos falta. Estamos cerca, estamos cerca”, fueron las palabras del entrenador Torres, con tono reflexivo pero optimista.

El estratega también destacó la ambición que mantiene el grupo pese al golpe emocional de no alcanzar la final:

“Queremos hacer historia, todavía no la hemos hecho. Ahora buscaremos igualar lo que hizo el profe Reinaldo Rueda. Hay que terminar bien, enfocarnos en el último partido y ganarlo. El sábado saldremos a competir para ganarlo; todos hemos buscado competir y trataremos de llevar ese tercer lugar al país”.

En los Emiratos Árabes Unidos 2003, bajo la dirección de Rueda, Colombia logró su mejor resultado histórico en un Mundial juvenil al ser tercera. Francia, entre tanto, y que fue campeón en 2013, viene de perder 5-4 por penales (1-1 en 120 minutos) ante Marruecos en la otra semifinal de Chile 2025.

“Colombia en general compite, busca, tiene posibilidades muy claras, no definimos y enfrente hay un gran rival que tiene mucha calidad. Ellos definieron el partido (Argentina). Nos vamos muy frustrados porque aquí no sirve otra cosa que títulos”, dijo Torres.

¿Cuándo y contra quién jugará Colombia el tercer puesto?
El sábado a las 2:00 p.m. frente a Francia, en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.
¿Cuál ha sido la mejor actuación de Colombia en un Mundial Sub-20?
En 2003, bajo la dirección de Reinaldo Rueda, la Tricolor ocupó el tercer lugar.
¿Qué necesita Colombia para cerrar bien el torneo?
Mantener el enfoque, mejorar la definición y competir con la misma intensidad ante Francia.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida