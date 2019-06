“No hay mañana, es todo o nada”: Queiroz, sobre juego ante Chile

La Selección Colombia afronta este viernes contra Chile el juego por los cuartos de final de la Copa América y en la víspera, el entrenador portugués de la tricolor, Carlos Queiroz, analizó lo que será el duelo contra los actuales bicampeones de la Copa.

Queiroz le pasó la presión del favoritismo a Chile, como el actual campeón y reconoció que será un partido duro, de buen juego, en el que no hay futuro más allá de los 90 minutos. A continuación las frases más destacadas del entrenador de los colombianos:

Inicio de la eliminación directa:

“Cambia solo lo que puede pasar en el partido, porque dicta el futuro en 90 minutos, no hay mañana, no es como en la fase de grupos, es todo o nada, pero no cambia nada en la preparación, solo cambia el abordaje estratégico durante el partido”.

De Chile:

“Es un equipo con mucha historia y tradición de ganar, lo ha hecho muy bien por muchos años, son los campeones y favoritos para ganar la Copa América, como Uruguay, Argentina y Brasil, que tienen los títulos. Chile tiene muy buenos jugadores y buena actitud, pero nada me preocupa de Chile, lo único que me preocupa es que Colombia salga mañana mejorando y creciendo como equipo, que es lo más importante”.

Estado de ánimo de Colombia:

“Gracias a Dios Colombia tiene jugadores con mucho talento y son jugadores que tienen una historia y tienen un nombre en el mundo de fútbol que habla por ellos, pero lo más importante es que la fuerza de Colombia son sus jugadores y la fuerza de los jugadores es el equipo y mañana va a salir muy bien”.

Cambios en la titular:

“Hay una diferencia entre si puede y si quiere, las decisiones que van a salir son las que tienen que pasar, se pueden hacer cambios, pero hay que intentar salir con el equipo que puede dar la mejor respuesta y todos los jugadores que están listos para jugar.

Lesiones o fatigas en Colombia:

“Nosotros tenemos situaciones muy buenas, estoy muy tranquilo porque gracias a Dios a parte de la lesión de Muriel que fue traumática, todos están listos para jugar, están bien, recuperados, manejamos muy bien los tiempos de juego con todos y va a ser un partido muy difícil para Colombia y para Chile, porque son dos grandes equipos”.

Relación entre cuerpo técnico y jugadores:

“Estamos muy bien, el primer trabajo de un entrenador es inspirar a los jugadores para estar muy bien siempre y jugar con libertad, la libertad que les da la oportunidad de soltar su fútbol, y se hace construyendo algo que nos permita volar a todos muy alto y empezar un partido con todos los jugadores pensando algo muy sencillo: cómo puedo ayudar a mi compañero para que al equipo le vaya mejor”.

De Cuadrado:

“Está muy bien, mejor de lo que imaginaba cuando le pedí este favor de jugar como interior, es un jugador fantástico y está trabajando mucho por el equipo, estoy muy feliz con él, a pesar de la lesión que tuvo en la temporada, ahora está muy bien”.