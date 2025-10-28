x

¿Lo pueden sancionar por disfrazar el carro en Halloween? Esto dicen las autoridades

Disfrazar su carro o moto para Halloween está permitido, pero solo si respeta visibilidad, placas y seguridad. De lo contrario, se expone a multas de hasta 8 salarios mínimos legales diarios. Conozca qué dice la ley y cómo evitar sanciones.

  Los carros deben cumplir ciertas normas de visibilidad y legibilidad en caso de ser disfrazados. Fotos: Captura de video @adnnoticiasmx y @PasaenBogota
    Los carros deben cumplir ciertas normas de visibilidad y legibilidad en caso de ser disfrazados. Fotos: Captura de video @adnnoticiasmx y @PasaenBogota
  • Transmilenio ha aclarado que no hay servicios en particulares de su entidad y que vehículos con su logo corresponden a carros disfrazados. Foto: @PasaenBogota
    Transmilenio ha aclarado que no hay servicios en particulares de su entidad y que vehículos con su logo corresponden a carros disfrazados. Foto: @PasaenBogota
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 13 horas
Se aproxima el 31 de octubre y así como las personas se disfrazan como tradición de esta fecha, algunos van más allá y ponen a sus vehículos a tono con la festividad.

Sin embargo, en algunas ocasiones esto puede traer sanciones; así lo han manifestado autoridades como la Secretaría de Movilidad de Bogotá que ha aclarado que, aunque en sí no hay multa por disfrazar el auto, sí se puede sancionar al conductor si no se cumple ciertos requisitos que pongan en riesgo su seguridad.

De acuerdo con las declaraciones de un vocero de la entidad para el medio Alerta Bogotá, “no hay sanción por adornar un carro o una moto, siempre y cuando la placa esté visible y la decoración no afecte la visibilidad del conductor”.

Transmilenio ha aclarado que no hay servicios en particulares de su entidad y que vehículos con su logo corresponden a carros disfrazados. Foto: @PasaenBogota
Transmilenio ha aclarado que no hay servicios en particulares de su entidad y que vehículos con su logo corresponden a carros disfrazados. Foto: @PasaenBogota

¿Cuándo puede generarse una sanción por disfrazar el vehículo?

Es decir, tanto las placas como luces, vidrios y señales del vehículo deben estar legibles para su identificación y despejados para la visibilidad de quien conduce.

Estas directrices estarían contempladas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre (CNTT) en donde el artículo 130 se menciona las sanciones por incumplimiento de las normas de tránsito y el artículo 131 establece los tipos de infracciones dentro de las que se estima transitar sin placas (parágrafo B3), con placas adulteradas (parágrafo B4), con placas falsas (parágrafo B6), conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos sin portar el respectivo permiso (parágrafo B10) y conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad (parágrafo B11).

De acuerdo con esta normativa, quien incumpla alguna de estas directrices “será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv)” que en términos económicos puede ser alrededor de 380.000 pesos, aunque en el caso de portar placas falsas puede dar inmovilización del vehículo.

¿Cómo disfrazar el auto para no ser sancionado?

EL COLOMBIANO ha consultado previamente a expertos en movilidad sobre cómo disfrutar del Halloween sin incumplir las normas de tránsito.

Víctor León, abogado y agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Movilidad de Manizales, le aclaró a este medio que a la hora de caracterizar el carro, que el adorno “no tape las luces tanto parte posterior, parte anterior, que tampoco tape los vidrios de lado y lado y que no tape el stock trasero”. También hay que tener en cuenta que en el caso de las motocicletas ninguna caracterización exime al conductor de portar el casco.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Puedo pegar calcomanías de Halloween en mi carro?
Sí, siempre que no obstruyan vidrios, luces, placas o cambien drásticamente el color del vehículo sin registrar.
¿Dónde está la visibilidad más revisada por las autoridades?
Principalmente en el parabrisas frontal, vidrios laterales, las luces direccionales y la placa posterior.
¿Qué debo hacer si ya cambié el color del vehículo al disfrazarlo?
Debe reportar el cambio a la autoridad de tránsito; de lo contrario, podría enfrentar multa e inmovilización.
Utilidad para la vida