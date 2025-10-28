¿Lo pueden sancionar por disfrazar el carro en Halloween? Esto dicen las autoridades

Se aproxima el 31 de octubre y así como las personas se disfrazan como tradición de esta fecha, algunos van más allá y ponen a sus vehículos a tono con la festividad.

Sin embargo, en algunas ocasiones esto puede traer sanciones; así lo han manifestado autoridades como la Secretaría de Movilidad de Bogotá que ha aclarado que, aunque en sí no hay multa por disfrazar el auto, sí se puede sancionar al conductor si no se cumple ciertos requisitos que pongan en riesgo su seguridad.

De acuerdo con las declaraciones de un vocero de la entidad para el medio Alerta Bogotá, “no hay sanción por adornar un carro o una moto, siempre y cuando la placa esté visible y la decoración no afecte la visibilidad del conductor”.