Siga en vivo la trayectoria del huracán Melissa, que se acerca a Jamaica en categoría 5: la isla teme su destrucción

Vientos brutales y lluvias intensas azotaron Jamaica este lunes al acercarse el huracán Melissa, que podría causar destrucción “masiva”, la peor registrada en la isla, según su primer ministro.
La tormenta, que actualmente se encuentra al sur de la nación insular, “probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría tener un impacto en nuestras costas, más hacia el extremo occidental de Jamaica”, dijo el primer ministro Andrew Holness, en una entrevista en CNN.
“Y si eso llegara a suceder, y lo he dicho antes, no creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa”, añadió.
Con vientos de 280 km/h, Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson. El poderoso huracán continúa acercándose a Jamaica, donde se espera que toque tierra durante la noche de este lunes o temprano el martes.