Baja sensible: Casemiro se lesionó y no podrá jugar con el United y la Selección de Brasil El equipo inglés anunció por medio de un comunicado de prensa que el brasileño tine un problema en los isquiotibiales y no podrá jugar contra Fulham este fin de semana.

Casemiro fue el gran fichaje del Manchester United para la temporada pasada de la Liga Premier de Inglaterra. El brasileño aterrizó en territorio inglés proveniente del Real Madrid. FOTO: TOMADA DEL X DE @Casemiro