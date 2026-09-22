¿Qué nómina titular puede elegir Lorenzo para enfrentar a México este sábado?

Para este primer compromiso, Kevin Mier aparece como una de las opciones para custodiar el arco, aunque también están Álvaro Montero y Aldair Quintana. En defensa, Daniel Muñoz sería una de las piezas con mayor experiencia por el costado derecho, mientras que Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez podrían conformar la pareja de centrales. Por la izquierda, Álvaro Angulo tendría posibilidades de comenzar.

La Selección Colombia inicia este sábado una nueva etapa con el amistoso frente a México, desde las 8:00 p.m. en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores para esta gira y tendrá la posibilidad de probar diferentes alternativas pensando en el futuro del combinado nacional.

El mediocampo también presenta varias alternativas. Kevin Castaño y Richard Ríos podrían encargarse de la recuperación y la salida, mientras que Jhon Arias tendría libertad para participar en la generación ofensiva. Jhon Solís, Gustavo Puerta y Yáser Asprilla son otras opciones que Lorenzo puede utilizar.

En ataque aparecen algunas de las principales novedades. Ante la ausencia de Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez y Yáser Asprilla podrían ocupar los costados, mientras que Luis Suárez sería una de las alternativas para jugar como delantero centro. Óscar Perea, Kevin Viveros y Jaminton Campaz también esperan una oportunidad.

Con estas posibilidades, un equipo que podría iniciar ante México sería: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Richard Ríos, Jhon Arias; Carlos Andrés Gómez, Yáser Asprilla y Luis Suárez.

Lorenzo, sin embargo, todavía tiene margen para introducir variantes y aprovechar los tres amistosos de la gira —México, Paraguay y Perú— para observar a los diferentes jugadores que hacen parte de esta convocatoria.

Uno de los principales atractivos estará en ver cómo Lorenzo combina a los futbolistas de mayor recorrido con las nuevas alternativas. Jugadores como Muñoz, Dávinson, Lucumí, Ríos y Arias, entre otros, ya conocen las exigencias de la Selección, mientras que otros buscarán aprovechar esta oportunidad para ganarse un lugar en el proceso.