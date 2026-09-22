Asesinaron a adulto mayor durante una reunión familiar en San Rafael, Antioquia: su hijastro fue capturado por el crimen

Una pelea que se registró durante una reunión familiar en San Rafael, Oriente antioqueño, dejó a un adulto mayor muerto y al hijastro del mismo a disposición de las autoridades. Al parecer, una diferencia de vieja data entre ambos habría ocasionado el acto de intolerancia, aunque señalan del crimen a una tercera persona. Los hechos ocurrieron en el barrio Peñaflor, en la zona urbana de la localidad, donde se encontraban varias personas departiendo durante la mañana del pasado lunes. Por causas que aún no se han establecido, se presentó una diferencia en este encuentro.

En medio de la discusión, Ramiro Fajardo Pacheco, de 75 años, terminó muerto dentro de la propiedad con múltiples heridas de arma blanca, mientras que el señalado responsable escapó de la zona, aunque los testigos lo referenciaron. Entérese: Reconocido punkero murió en riña durante concierto por las víctimas del terremoto en el Popular 1, Medellín Horas después, en el Hospital San Juan de Dios, de Rionegro, las autoridades dieron con el paradero del señalado homicida de este hombre. Sería su hijastro, quien estaba siendo atendido por una herida con arma blanca en una de sus manos. En sus primeras declaraciones, el capturado aseguró que él no tuvo responsabilidad en el crimen de su padrastro y que todo habría sido provocado por una tercera persona que estaba en la vivienda durante este encuentro familiar. Le puede interesar: Riñas, con media hora de diferencia, dejaron dos muertos en Las Estancias y en el centro de Medellín Pese a este testimonio, las autoridades avanzan en la recolección de evidencias para presentarlas ante el juez de control de garantías y así establecer si el detenido es dejado en libertad, con base en su versión, o si es enviado a prisión para responder por este asesinato.

Así mismo, en medio de este proceso judicial se busca establecer quiénes se encontraban en esta reunión familiar para que den claridad sobre lo ocurrido y, en caso de haber un tercer involucrado, proceder judicialmente. Esta situación deja en evidencia la aguda situación de seguridad que se vive en este municipio del Oriente antioqueño, donde se han presentado 12 homicidios este año. La cifra es alarmante, teniendo en cuenta que en todo el 2025 ocurrieron cuatro casos y desde 2021 no se sobrepasaba la decena de casos en un año. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes