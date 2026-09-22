Tres cafeterías de Medellín se meten entre las mejores de Latinoamérica, ¿cuáles son?

Medellín se abre camino en el mapa internacional del café de especialidad. Tres establecimientos de la ciudad: Pergamino Café Laureles, Rituales Compañía de Café y Simón Coffee fueron incluidos entre las 100 mejores cafeterías de Sudamérica en la edición 2026 de South America’s 100 Best Coffee Shops, clasificación elaborada por The World’s 100 Best Coffee Shops.
La lista ubica a Pergamino en el puesto 38, Rituales en el 64 y Simón Coffee en el 80, en un listado que reúne tiendas de Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay.
Asimismo, en total, 12 cafeterías colombianas aparecen en el Top 100 sudamericano, desde Differente Coffee, de Manizales, que ocupó el tercer lugar, hasta Okafe Roasters, que cerró la clasificación en el puesto 100.
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